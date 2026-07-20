Monreal respalda viaje de Claudia Sheinbaum a la final del Mundial; destaca defensa de la soberanía

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al considerar que aceptar la invitación del presidente de Estados Unidos fue un acto de cortesía diplomática que fortalece la relación bilateral entre ambas naciones.

En un mensaje difundido al inicio de la semana, el legislador recordó una reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre el fútbol, al señalar que este deporte representa "música del cuerpo y fiesta de los ojos", además de constituir una expresión cultural capaz de unir a las sociedades y formar parte de su memoria colectiva.

Monreal afirmó que el Mundial de 2026, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un escaparate internacional de la identidad y la capacidad del país.

El diputado sostuvo que la presencia de la mandataria mexicana en la final del torneo fue acertada, ya que respondió a principios de diplomacia, cortesía entre jefes de Estado y al interés de profundizar la relación bilateral con Estados Unidos, sin comprometer la independencia ni la soberanía nacional.

"Si no hubiera aceptado la invitación, la habrían criticado; al aceptarla, seguramente también habrá quienes la cuestionen", expresó Monreal, al señalar que la decisión presidencial sería objeto de críticas sin importar el sentido de la misma.

El legislador destacó tres cualidades de Claudia Sheinbaum durante su gestión al frente del Ejecutivo federal: honestidad y rectitud en el ejercicio del gobierno; firmeza y prudencia en la conducción de los asuntos públicos; y una defensa permanente de la soberanía nacional.

Asimismo, resaltó el hecho de que Sheinbaum sea la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República y aseguró que su desempeño transmite confianza y hace que los mexicanos se sientan bien representados en el ámbito internacional.

Monreal concluyó su mensaje deseando un buen inicio de semana a la ciudadanía.