Mercado de tracto partes en México crecerá a USD 3,400 millones para 2034: Macht Automotive

México se consolida como uno de los mercados más dinámicos de América Latina en refacciones para vehículos pesados. De acuerdo con estimaciones de IMARC Group, el mercado de posventa para camiones y tractocamiones alcanzó un valor de 2,100 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca hasta 3,400 millones de dólares para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 5.05 por ciento. El envejecimiento de la flota de autotransporte, el aumento del comercio transfronterizo y la necesidad de mantener las unidades operando sin interrupciones explican este dinamismo. En este contexto, empresas especializadas como Macht Automotive fortalecen su catálogo y servicio técnico para refaccionarias y flotillas en todo el país.

El comportamiento de la industria de vehículos pesados ha sido igualmente relevante. Tras una caída generalizada en ventas, producción y exportación durante 2025 y el primer trimestre de 2026, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reportó señales de recuperación hacia mediados de 2026: en junio, las ventas al mayoreo crecieron 45.5 por ciento frente al mismo mes de 2025. Esta recuperación, sumada a una edad promedio del parque vehicular que supera los 15 años, refuerza la necesidad de contar con proveedores confiables que reduzcan los tiempos de inactividad de las flotas de carga.

La digitalización también redefine al sector. Cada vez más distribuidores y talleres recurren a catálogos electrónicos y plataformas en línea para identificar con precisión la pieza correcta según marca y modelo, evitando errores de compra y devoluciones. A esta tendencia se suma el crecimiento de la demanda de piezas remanufacturadas, una alternativa costo-eficiente frente a componentes nuevos, especialmente para operadores con unidades de mayor antigüedad.

Frente a este panorama, Macht Automotive reafirma su compromiso de acompañar a refaccionarias, talleres y flotillas con un catálogo amplio de piezas compatibles, asesoría técnica especializada y soporte para transporte pesado, trailers y autobuses. La compañía trabaja para que cada refacción llegue a tiempo y con la compatibilidad correcta, en un mercado donde cada minuto de inactividad representa una pérdida económica directa para el transportista.

"El crecimiento sostenido del aftermarket de vehículos pesados confirma que México necesita socios técnicos, no solo proveedores de piezas", señaló la compañía, que continúa ampliando su oferta para responder a la recuperación del sector y a la renovación gradual del parque vehicular nacional.