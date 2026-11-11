FGR desmantela red de falsificación de licor en Tonaya, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló cuatro puntos presuntamente utilizados para la elaboración y almacenamiento de bebidas alcohólicas en envases que reproducirían ilegalmente un diseño protegido como marca tridimensional, durante un operativo realizado en el municipio de Tonaya, Jalisco.

Las diligencias dejaron tres personas detenidas, cuatro inmuebles asegurados y el hallazgo de más de 32 mil recipientes esféricos, entre botellas con producto terminado, mercancía en proceso de elaboración e insumos destinados a su fabricación.

De acuerdo con las primeras estimaciones de la autoridad ministerial, el valor legítimo de los bienes contabilizados supera el millón de pesos, aunque la cifra definitiva dependerá de los peritajes que se practiquen durante la investigación.

En los establecimientos, relacionados con dos empresas, agentes federales también localizaron maquinaria utilizada presuntamente para llenar y sellar botellas, además de documentos, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y diversos materiales que podrían aportar elementos a la indagatoria.

Los cateos fueron encabezados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), con el respaldo de instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad federal.

La investigación se concentra en la posible reproducción no autorizada de la forma esférica de una botella de licor, cuya configuración cuenta con protección legal como marca tridimensional.

Esta modalidad de propiedad industrial reconoce las características físicas que permiten identificar y diferenciar un producto en el mercado, sin necesidad de considerar sus etiquetas, colores o denominaciones comerciales.

Por ello, las autoridades buscan establecer si los envases localizados fueron fabricados, almacenados o comercializados mediante el uso indebido de un diseño registrado, conducta que podría constituir un delito contra la propiedad industrial.

Los hechos se investigan con fundamento en el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla sanciones para quienes produzcan, almacenen, distribuyan o vendan, con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas.

Las tres personas capturadas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de integrar los elementos de prueba y determinar su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por la ley.

La FGR informó que continuará con los dictámenes periciales para precisar la cantidad de mercancía asegurada, identificar su procedencia y establecer las actividades desarrolladas en los establecimientos intervenidos.

Asimismo, buscará determinar el grado de participación de las personas y empresas involucradas, antes de definir las posibles responsabilidades penales derivadas de estos hechos.