Operativo contra mototaxis en Tabasco desata trifulca; chofer saca el machete

Un operativo para detectar unidades de transporte público irregular en el municipio de Cunduacán, Tabasco, terminó en un zafarrancho entre ciudadanos y autoridades estatales.

Durante las acciones de inspección realizadas por la Secretaría de Movilidad, los elementos le marcaron el alto al conductor de un mototaxi que viajaba acompañado de su familia. Sin embargo, el hombre reaccionó de manera violenta y amenazó con un machete al personal que participaba en el operativo.

En otro momento del mismo operativo, un grupo de habitantes logró liberar un vehículo que ya se encontraba sobre la plataforma de una grúa, pese a la intervención de los inspectores de Movilidad y elementos de la Policía Estatal que intentaban impedirlo.

Reproducir Un chofer amenazó con machete y rescataron una unidad de la grúa.

A través de un comunicado, la Secretaría de Movilidad informó que durante estas acciones se registraron actos de resistencia, agresiones y daños materiales por parte de algunas personas, quienes obstaculizaron las labores de inspección y actuaron de manera violenta contra el personal.

Pese a los enfrentamientos, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.