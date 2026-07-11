Mototaxistas y golfitaxis exigen regularización en la alcaldía Tláhuac

Desde hace más de 30 años en la alcaldía Tláhuac hay mototaxis que cubren una necesidad de transporte fundamental y llevan los mismos años luchando por que los regularicen y les reconozcan derechos, pero afirman que el gobierno local y el Legislativo los han mantenido en el limbo.

En entrevista con Excélsior, líderes de diversas organizaciones afirmaron que cada vez que hay campañas políticas les prometen que se concretará la regulación, pero nunca les han cumplido.

Al respecto, la diputada local del PVEM, Yolanda García, quien vive en Tláhuac desde hace 45 años, afirmó que los mototaxis y golfitaxis cubren una necesidad fundamental de movilidad, señalando que los usan las madres de familia para llevar a los niños a la escuela, ir al mercado y realizar traslados comunes, definiéndose ella misma como usuaria constante de este medio de transporte.

Arturo Meza, quien lleva 35 años en el sector y es representante del Frente de Organizaciones de Bicitaxistas Tláhuac, Asociación Civil, refirió que su agrupación fue la primera en usar autos de golf en la zona desde hace 21 años y actualmente operan 73 unidades en Santa Catarina bajo un esquema de transporte de barrio basado en la confianza comunitaria, con tarifas que van de los 10 a los 18 pesos por persona dependiendo la distancia.

Dicho frente cuenta con registro ante la Secretaría de Movilidad (Semovi), al igual que la Unión de Bicitaxis and Golfitaxis San Juan Ixtayopan S.C. de R.L. de C.V., presidida por Jesús Medina.

“Lo empezamos a llamar transporte de barrio, porque es de la comunidad, somos conocidos y la gente nos tiene confianza y, por ejemplo, una mamá nos llama y nos pide que llevemos a su hijo a la escuela, lo llevamos a la escuela y a veces también lo recogemos, porque nos tienen confianza”, explicó Meza.

Sin embargo, los presidentes de ambas organizaciones señalaron que el registro ante la Semovi es sólo para que la autoridad conozca el padrón de unidades y su ubicación, pero no implica un reconocimiento de derechos.

Coincidieron en que se requiere que este tipo de transporte sea reconocido en la legislación local y federal, estableciendo reglas claras de respeto al peatón, paradas seguras, derecho a vivienda, seguridad social y pensión.

Los golfitaxis operan en la alcaldía Tláhuac desde hace más de 20 años. Georgina Olson

En febrero, el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín, presentó una iniciativa de ley para incluir el término mototaxi en la Ley de Movilidad local, la cual aún no se vota en el pleno.

La diputada García insistió en la urgencia de emplacarlos, fijar reglas viales de tránsito y obligar la contratación de un seguro para los pasajeros, ya que actualmente la falta de pólizas desprotege a choferes y usuarios ante accidentes.

Al solicitar lineamientos a la Semovi para tramitar seguros, la dependencia le respondió que no puede emitir reglas hasta que el Congreso local formalice una ley que reconozca legalmente a estos transportes.

La diputada sugirió abrir mesas de trabajo integradas por funcionarios de la Semovi, diputados locales, expertos y conductores para crear el marco legal adecuado.

Al respecto, la dependencia expresó a Excélsior su disposición para realizar las labores necesarias encaminadas a un marco jurídico para microtaxis, denominación utilizada, de forma plural e inclusiva, argumentando que este ejercicio abonará a la seguridad vial.

No obstante, la secretaría recordó que aunque en Donceles se han presentado diversas iniciativas, no se les puede dar reconocimiento legal hasta que exista una dictaminación publicada en la Gaceta Oficial, requisito a partir del cual se emitirá el marco reglamentario específico, el cual someterá a consideración de instancias técnicas el uso de medios como los golfitaxis para verificar si cumplen con las normas técnicas de seguridad.