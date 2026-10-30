Plan DN-III-E cumple 60 años con más de 87 mil emergencias atendidas: Sheinbaum

En seis décadas el Plan DN-III-E ha atendido más de 87 mil emergencias, desde sismos y huracanes hasta inundaciones y operaciones de rescate. La conmemoración de los 60 años del mecanismo de auxilio de las Fuerzas Armadas la encabezó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, en Santa Lucía, Estado de México.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, la mandataria presenció un despliegue de personal militar, equipos de rescate y helicópteros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Uno de los momentos centrales fue el pase aéreo de 21 helicópteros que participaron en 2025 en el mayor puente aéreo realizado bajo este plan, para llevar ayuda a comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la ceremonia, Trevilla Trejo sostuvo que el auxilio a la población va más allá de una obligación constitucional y responde al compromiso de los militares con los mexicanos.

“En las circunstancias de adversidad apremiante, ningún precepto legal motiva e impulsa más al soldado como lo hace el amor que profesan a su pueblo”, expresó.

El secretario de la Defensa recordó que, desde 1966, las Fuerzas Armadas han intervenido en más de 87 mil emergencias. Explicó que actualmente cuentan con siete batallones de ingenieros con maquinaria pesada, un Batallón de Atención a Emergencias, un Centro Estratégico Militar de Acopio y una Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre.

Trevilla Trejo también destacó que México ha brindado ayuda humanitaria en 30 países, mediante 99 intervenciones desde 1996, y reconoció la solidaridad de la población mexicana con las familias afectadas por desastres.

SE RETIRA “AHORRO”

La conmemoración también tuvo un momento emotivo con el retiro del perro rescatista Ahorro, un pastor belga malinois que participó en las labores de búsqueda tras el sismo de 2017 en Chiapas, en la emergencia por el huracán Otis, en Acapulco, y en una misión humanitaria en Venezuela, donde recibió la medalla Héroe Canino de Venezuela.

En su tiempo activo “Ahorro” localizó con vida a una persona entre los escombros del sismo en Pijijiapan. Sus implementos de trabajo fueron entregados a la manejadora del can Ion, como símbolo de continuidad en las labores de rescate. El animal permanecerá bajo el cuidado de su manejador.

Previo a develar una placa conmemorativa y encabezar la entrega de 50 reconocimientos a militares por su desempeño en operaciones de auxilio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, desde hace seis décadas, el Plan DN-III-E permite que mujeres y hombres de uniforme “acudan al encuentro del pueblo con un profundo sentido humanista”.

Como parte de la conmemoración, se otorgaron simultáneamente otras 819 condecoraciones en distintas entidades del país.