Blanca Cruz afirma que continuará proceso electoral 2027 sin contratiempos

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, destacó la fortaleza, compromiso y profesionalismo de la estructura laboral, tanto en las oficinas centrales como de las juntas locales, distritales y módulos de atención del organismo electoral.

Llamó a dar continuidad al proceso electoral 2026-2027 y facilitar la revisión de los recursos públicos. Señaló que la organización de las elecciones y la rendición de cuentas deben atenderse simultáneamente.

Su trabajo mantiene en marcha nuestras responsabilidades, esta nueva etapa debe estar guiada por la colegialidad”, afirmó en sus redes sociales.

Explicó que el Consejo General está comprometido a fortalecer el diálogo respetuoso, escuchar distintas perspectivas y construir decisiones mediante la deliberación y la responsabilidad compartida.

Blanca Cruz reiteró que el propósito es mejorar la coordinación institucional, dar claridad a las decisiones y respaldar a todas las áreas.

Indicó que las actividades deben continuar conforme a los calendarios y procedimientos establecido, con el rigor técnico que exige la función electoral.

Además, señaló que el instituto debe brindar las facilidades que legalmente correspondan al Órgano Interno de Control (OIC) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el ejercicio de sus atribuciones, particularmente en la revisión de recursos públicos.