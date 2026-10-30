Honran memoria de migrantes muertos con altar frente a centro de ICE

Activistas instalaron un Altar de Muertos en el Otay Mesa Detention Center de San Diego, California, para honrar la memoria y exigir justicia para las 37 personas que han fallecido en el año bajo custodia Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El altar de muertos tenía fotografías de migrantes fallecidos en custodia o en operativos de los agentes de ICE, con vasos de agua, veladoras, calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil, papel picado y motivos religiosos.

Hemos elaborado este altar para recordar a los que han fallecido a manos de este centro de detención, el sábado pasado se conoció de otra muerte, un guatemalteco, la intención de hoy es recordar a las personas que ha perdido su vida durante su tiempo de detención”, explicó Adriana Jasso, coordinadora de programas del Comité de Amigos Americanos en San Diego.

Foto: Especial

El migrante fallecido esta semana fue identificado como Roberto Jiménez Gutiérrez, de 43 años, padre de familia de cinco hijos, quien fue detenido el pasado 9 de octubre en Escondido.

El director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, señaló que Jiménez Gutiérrez era un jornalero, aún se desconoce su causa de muerte.

Un total de 10 migrantes han perdido la vida mientras estaba detenidos en este centro, ubicado en el área de Otay Mesa, recalcó Jasso, siendo el primer caso en el 2020 durante la epidemia del Covid-19.

El altar de muertos también incluyó letreros con mensajes como: “Dignidad, Memoria, Justicia, Víctimas de ICE”.

Foto: Especial

Líderes comunitarios y activistas pro migrantes ayudaron a la instalación de este altar de muertos, que se espera duré solo una noche, debido a que fue colocado en la banqueta del centro de detención de migrantes en San Diego.

Gloria Ciria Valdez Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante, señaló que es necesario esclarecer cómo ocurrieron los fallecimientos, pues el registro de las víctimas no es suficiente para conocer las condiciones en las que perdieron la vida.

La investigadora del Colegio de Sonora destacó que cada caso representa una historia y una familia que merece conocer la verdad sobre lo sucedido, por lo que consideró indispensable que las autoridades realicen investigaciones transparentes.