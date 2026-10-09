ONU reconoce avances de México contra el feminicidio

Representantes de mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocieron las acciones de México para fortalecer el marco jurídico contra el feminicidio, durante el Diálogo Interactivo combinado sobre el Adelanto de las Mujeres, celebrado este jueves en el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General.

Nahla Haidar, presidenta del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), destacó las acciones emprendidas por México para contar con una legislación sólida contra el feminicidio, a partir de una definición que incorpora la perspectiva de género.

Por su parte, Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, subrayó que las iniciativas de los Estados deben considerar a las mujeres y las niñas en toda su diversidad, así como incorporar los enfoques de interseccionalidad e interculturalidad.

Durante el encuentro, la Misión Permanente de México ante la ONU señaló que prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio constituye una prioridad de Estado.

La representación mexicana informó que se encuentra en proceso legislativo una iniciativa de ley general para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, que incorpora recomendaciones del Comité de la CEDAW y contempla los enfoques de interseccionalidad e interculturalidad.

De acuerdo con la delegación mexicana, la propuesta busca fortalecer la protección de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, además de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el comité.

En otro pronunciamiento, Paulina Kubiak, portavoz de Derechos Humanos del Departamento de Comunicación Global de la ONU, explicó que Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, desempeña su función de manera independiente y no remunerada, al igual que los demás relatores especiales.

Precisó que los comentarios de Alsalem se emiten en su calidad de experta independiente y no representan necesariamente la postura oficial de Naciones Unidas.

La representación mexicana consideró que los reconocimientos expresados durante el diálogo respaldan los esfuerzos del país para avanzar en la prevención y el combate del feminicidio, así como en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas.

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