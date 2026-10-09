La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 9 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 9 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

8:02 Horas | Presentan decreto para plataformas digitales contra contenidos violentos para niños y adolescentes

El gobierno federal dio a conocer el decreto para plataformas digitales contra contenidos violentos para niños, niñas y adolescentes, el cual incluye una serie de obligaciones a fin de garantizar que este sector de la población no tenga acceso, exposición o se le recomienden contenidos que contengan:

Discursos de odio, extremismo violento.

Violencia en el entorno escolar.

Abuso, explotación o violencia sexual.

Acoso o ciberacoso.

Conductas ilícitas.

Material sexual explícito.

Ciberbullying.

Suicidio, autolesiones deliberadas, transtornos alimenticios.

Entre las obligaciones para la plataformas digitales se incluye la remoción de dichos contenidos, clasificar los contenidos por edad, herramientas de supervisión para madres, padres o personas tutoras, mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos y privacidad y seguridad activas de manera predeterminada.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se hará un acercamiento con las plataformas digitales para analizar este decreto y pueda ser publicado la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre el martes y miércoles.

7:55 Horas | Huracán Simón tocará tierra entre Jalisco y Colima como categoría 3 o 4

El huracán Simón se acercará durante este fin de semana a costas mexicanas y tocará tierra en inmediaciones de Jalisco y Colima como categoría 3 o 4, alertó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien indicó que en el transcurso de este día podría determinarse la fuerza con la que podría impactar.

La funcionaria detalló que el punto de impacto podría situarse entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, en Jalisco, así como en Manzanillo, en Colima. Agregó que debido a esta situación se instalarán tres centros de mando encabezados por los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Colima, Indira Vizcaíno.

7:48 Horas | Gobernadora de Guerrero reporta saldo blanco tras fuertes lluvias en Acapulco por 'Simón'

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reportó saldo blanco en Acapulco tras las fuertes lluvias debido al huracán Simón, las cuales provocaron inundaciones, deslaves, arrastre de material y daños en vehículos, viviendas y locales comerciales.

La mandataria estatal afirmó que tampoco tienen reportes de personas desaparecidas e informó que se habilitaron 34 refugios temporales, los cuales no han tenido que ser utilizados. Salgado llamó a la población en Acapulco a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades ya que hay pronóstico de lluvias de fuertes a torrenciales en diversas regiones.

7:43 Horas | Sheinbaum realizará un gira por los 24 estados en los que está el IMSS Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que de aquí a diciembre realizará una gira por los 24 estados en los que está el IMSS Bienestar, a fin de reunirse con directivos de hospitales y coordinadores regionales para escucharlos, saber las problemáticas que hay y qué es lo que falta.

"Vamos a hacer una gira de aquí a diciembre. Aparte de estar inaugurando varias obras que van a estar listas, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, deportivos de México impártale, me voy a dedicar a una gira del IMS Bienestar, me voy a reunir con los directivos de todos los hospitales y los coordinadores regionales y el director del IMSS en los estados en los que está el IMSS Bienestar, voy a visitar hospitales, centros de salud para escucharlos, ver la problemática, qué les falta", dijo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de octubre: Video completo