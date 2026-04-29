Onda de calor afectará a 15 estados en el Día del Niño

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 30 de abril de 2026, Día del Niño.

Prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso con la onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México (oeste), Guanajuato (centro, sur y suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste)

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas para este 30 de abril de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

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Recomendaciones ante las altas temperaturas

¡Cuídate y protégete de las altas temperaturas! Por ejemplo, evita la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Aquí algunas recomendaciones para ti y tu familia:

Viste con ropa holgada y de colores claros.

No realices actividades físicas intensas bajo el sol.

Hidrátate permanentemente; toma agua y al tiempo, aunque no tengas sed.

Come alimentos frescos, frutas y verduras.

Utiliza protector solar, mínimo FPS15.

Ponte lentes de sol, gorra y/o sombrero.

Evita consumir bebidas alcohólicas.

No permanezcas en un vehículo con las puertas cerradas.

Jamás dejes en un vehículo al sol, a bebés, niñas, niños, personas adultas mayores o personas en condición de discapacidad.

JCS