OMS reconoce al Laboratorio Nacional de Referencia de COFEPRIS por cumplir estándares internacionales 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que su Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud por cumplir con las Buenas Prácticas de Laboratorio en el control de calidad farmacéutica.

El aval internacional confirma que el personal científico y los procesos del laboratorio operan conforme a estándares globales establecidos para Laboratorios de Control de Calidad Farmacéutica (GPPQCL, por sus siglas en inglés).

La notificación oficial, emitida por la OMS desde su sede en Ginebra, Suiza, se derivó de una inspección presencial y una revisión documental exhaustiva, en la que se determinó que el LNR cumple con los criterios internacionales en la evaluación de medicamentos y materias primas.

Entre los procesos evaluados se incluyen pruebas físicas, químicas y microbiológicas, así como análisis de identificación, impurezas, sustancias relacionadas y determinación de endotoxinas bacterianas, tanto en productos terminados como en Ingredientes Farmacéuticos Activos.

La autoridad sanitaria destacó que este logro fortalece la transparencia y la rectoría en la vigilancia sanitaria, con el objetivo de proteger a la población contra riesgos a la salud.