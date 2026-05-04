Arriesgan la vida ante falta de soluciones en Hidalgo

Pachuca.— A En Hidalgo, familias de comunidades que resultaron damnificadas por la vaguada monzónica del pasado 9 de octubre, y que fueron clasificadas como inhabitables por las autoridades al ubicarse en zonas de alto riesgo, han regresado a ocupar sus viviendas, pese al peligro que esto representa.

Uno de los casos más significativos se registra en la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, donde la noche del pasado 12 de abril se activaron nuevamente las alertas ante las lluvias registradas en la región.

Estas precipitaciones provocaron el desbordamiento de un arroyo, lo que derivó en la evacuación preventiva de cuatro familias.

Afectaciones en hidalgo. Emmanuel Rincón

Tras las lluvias de octubre, más de 2 mil viviendas fueron catalogadas como inhabitables debido a inundaciones ocasionadas por el crecimiento de ríos, así como derrumbes y deslaves que sepultaron casas, escuelas, centros de salud, caminos, carreteras y puentes vehiculares.

En total, se reportaron afectaciones en 236 comunidades de 28 municipios, además de la identificación de aproximadamente 200 zonas de alto riesgo, principalmente en la región serrana, que fueron declaradas no aptas para habitar.

Afectaciones en Hidalgo

Entre los municipios con mayor impacto y, que además enfrentan condiciones de alta marginación, se encuentran Tianguistengo, San Bartolo Tutotepec, Xochiatipan, Huehuetla, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Yahualica, Huazalingo y La Misión, entre otros.

Derrumbes en Hidalgo. Emmanuel Rincón

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha señalado que la reubicación de las familias no será obligatoria, al tratarse de una problemática compleja marcada por el arraigo de los habitantes a sus comunidades de origen.

No obstante, indicó que en coordinación con autoridades federales se avanza en la identificación de predios para la reubicación de las familias afectadas. Uno de los casos más avanzados es el de San Bartolo Tutotepec, donde se contempla la construcción de las primeras viviendas para este fin.

Mientras tanto, en localidades como San Pablo, perteneciente al municipio de Tenango de Doria, la situación continúa siendo crítica. En esta zona persiste un deslave activo que, de manera intermitente, mantiene incomunicadas a diversas comunidades, agravando las condiciones de vulnerabilidad de sus habitantes.

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