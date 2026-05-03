Riña en partido llanero de futbol deja un muerto en Querétaro

Un hombre muerto y otro lesionado fue el saldo de una agresión con arma de fuego registrada en la comunidad de San José Galindo, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, tras una riña entre asistentes a un encuentro de futbol amateur.

De acuerdo con reportes policiales, el incidente ocurrió en las inmediaciones de un campo deportivo, donde un grupo de personas convivía cuando se generó un altercado que escaló a violencia.

Durante la confrontación, uno de los involucrados presuntamente accionó un arma de fuego contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

En el mismo hecho, otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Testigos señalaron que el presunto agresor huyó a bordo de un vehículo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron tras el reporte al número de emergencias, acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

De manera adicional, autoridades informaron que un menor de edad fue presentado ante el Ministerio Público por su posible relación con los hechos, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río confirmó que el menor de edad fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que se determine su situación jurídica.

Asimismo, fue asegurada un arma de fuego sin marca, tipo escopeta.

JCS