PRIAN le gana a la 4T en el top 10 de senadores con más iniciativas

El priista Pablo Angulo y la panista Michel González se convirtieron en los integrantes del Senado con el mayor número de iniciativas presentadas y turnadas a comisiones durante los primeros dos años de trabajo ordinario en el Senado, y junto con Enrique Vargas, Juan Antonio Martín del Campo y Miguel Riquelme sumaron 403 iniciativas presentadas de manera individual.

En tanto, los oficialistas Rocío Corona, Olga Sosa, Saúl Monreal, Martina Kantún y Virgilio Mendoza, sumaron un total de 331 iniciativas presentadas ante el pleno del Senado.

Desde hace una década la productividad legislativa dejó de medirse con el número de iniciativas y se llevó al terreno de cuántas de esas iniciativas se aprueban para hacerse realidad en el orden jurídico nacional, en la actualidad los senadores de todos los grupos parlamentarios no logran el avance de sus iniciativas, porque Morena da prioridad a las iniciativas presidenciales, que acaparan el 62% de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En ese universo, la mera presentación de iniciativas se convierte, nuevamente, en uno de los parámetros para conocer el trabajo de los legisladores federales.

Los primeros 5 del top 10 de iniciativas en el Senado Excélsior

Así, el priista Pablo Angulo Briceño se colocó en el primer lugar, con un total de 137 iniciativas individuales, sin contar las 85 que firmó con toda su bancada, incluso con bancadas del oficialismo, o que se adhirió a ellas. Pero el peso lo tienen las propuestas que él presentó en lo individual.

Le sigue la panista Michel González, con un total de 116 iniciativas individuales, más 49 que firmó con su bancada o con otros senadores.

La verdecologista Rocío Corona Nakamura está en el tercer lugar con 109 iniciativa individuales, con otras 84 iniciativas que firmó con otros senadores o como parte de su bancada.

Olga Patricia Sosa Ruiz sumó 79 iniciativas individuales, más ocho que firmó con otros legisladores.

Después está el panista Enrique Vargas del Villar, que tiene 78 iniciativas individuales, aunque es mayor el número de iniciativas que firmó con otros senadores: 128; es decir, es mayor el número de iniciativas colectivas o a las que se adhiere, que las elaboradas por él.

Los otros 5 del top 10 de iniciativas en el Senado. Excélsior

Saúl Monreal Ávila, de Morena, registró 66 iniciativas propias y se sumó a otras 13 colectivas.

María Martina Kantún Can, también de Morena, tiene 55 iniciativas propias y 29 que firmó con otros legisladores o que se adhirió.

Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, registró 48 iniciativas propias y firmó 51 con su grupo parlamentario.

Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde y quien tiene aspiraciones de ser el candidato oficialista en Colima, tiene 22 iniciativas propias, pero quintuplica el número de iniciativas firmadas con otros legisladores: 104; es decir, el mayor peso en su registro es para el trabajo en equipo.

Miguel Ángel Riquelme es el único del grupo de exgobernadores que está en el top 10 de los legisladores con el mayor número de iniciativas. Registró 24 individuales y se colocó en el décimo lugar; el mayor peso es también para las iniciativas conjuntas, pues firmó 76 con otros legisladores.

La Junta de Coordinación Política del Senado. Elizabeth Velázquez

La aprobación de efemérides se convirtió en la principal aportación legislativa de las y los senadores de la actual LXVI Legislatura, quienes sólo en siete ocasiones lograron la aprobación de reformas constitucionales, legales y reglamentarias a propuestas individuales, pero en las restantes sólo han agregado fechas conmemorativas, monedas conmemorativas e inscripciones en el Muro de Honor.

El senador Adán Augusto López Hernández es el que más decretos aprobados ha logrado, pues es coautor de la reforma constitucional para refrendar el carácter inimpugnable de las reformas constitucionales; y es autor de las reformas al Reglamento del Senado en materia de su contraloría y de la dinámica de trabajo en comisiones, así como de la reforma constitucional para que el Senado tenga la facultad de ratificar ascensos de la Guardia Nacional.

La actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sólo tiene una reforma de su autoría que hoy es una realidad en el orden jurídico nacional, referente al abuso sexual.

IECM