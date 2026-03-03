OMP presenta Decision-Centric Planning para acelerar la toma de decisiones en la cadena de suministro

Construido sobre la plataforma insignia Unison Planning™ de OMP, Unison Decision-Centric Planning combina IA avanzada, agentes autónomos, modelado de escenarios en tiempo real y validación humana para acelerar la velocidad de toma de decisiones. El enfoque permite a las organizaciones anticipar interrupciones, evaluar compensaciones y actuar con confianza en entornos de cadena de suministro cada vez más volátiles.

De la planificación reactiva a la proactiva

Los ciclos de planificación tradicionales suelen ser demasiado lentos para seguir el ritmo de la volatilidad actual. Unison Decision-Centric Planning reemplaza la planificación estática y basada en procesos por un enfoque dinámico, centrado en decisiones, que detecta continuamente cambios, identifica escenarios relevantes y cuantifica el impacto empresarial. Al alinear la inteligencia impulsada por IA con el juicio humano, las organizaciones pasan de reaccionar ante emergencias a optimizar el valor de manera proactiva.

"Con Unison Decision-Centric Planning, ayudamos a los clientes a ir más allá de la reacción ante problemas," dijo Tom Wouters, director de Producto de OMP. "Al combinar la experiencia humana con IA avanzada y modelado de escenarios, permitimos decisiones confiadas y proactivas que impulsan agilidad, resiliencia y resultados medibles".

Sinergia humano-IA para decisiones más inteligentes y rápidas

Unison Decision-Centric Planning utiliza UnisonIQ para orquestar agentes de IA, asistentes generativos y motores avanzados de optimización. Las tareas manuales rutinarias se automatizan, liberando a los planificadores para centrarse en la colaboración transversal y la toma de decisiones. La IA explicable garantiza transparencia y confianza, mientras que los agentes autónomos supervisan continuamente las señales de la cadena de suministro y actúan en tiempo real.

Impacto comprobado en Evonik Oxeno

Evonik Oxeno, productor líder de químicos C4, se asoció con OMP para pasar de la planificación reactiva a la toma de decisiones basada en escenarios y siempre activa. Al aprovechar los conocimientos y simulaciones en tiempo real a través de Unison Planning, los planificadores pueden anticipar interrupciones y responder más rápido, mejorando la agilidad y el desempeño general del negocio.

"Unison Decision-Centric Planning ha reforzado la confianza en el sistema entre planificadores y ejecutivos. La toma de decisiones basada en escenarios nos permite responder más rápido y mejorar el rendimiento de la empresa," afirmó David Kochanek, gerente de Soluciones de Cadena de Suministro de Evonik Oxeno.

Inteligencia de decisiones siempre activa a escala

Unison Decision-Centric Planning introduce agentes basados en eventos que evalúan continuamente oportunidades o riesgos, alineando las decisiones con objetivos estratégicos y financieros. Al ejecutar cientos de escenarios, las organizaciones pueden anticipar interrupciones, optimizar resultados y lograr mejoras medibles en niveles de servicio, eficiencia de costos, sostenibilidad y velocidad de decisión. "Las organizaciones pueden ejecutar cientos de escenarios para prepararse ante interrupciones y optimizar resultados".