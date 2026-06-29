Omar pasará 32 años en prisión por matar a su esposa con una navaja

Omar “N” fue sentenciado a 32 años de prisión por matar a su esposa con una navaja en una vivienda del estado de Jalisco.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima y el agresor mantuvieron una relación sentimental durante cinco años, habitando en unión libre los últimos tres en un inmueble de la colonia Urbi Villa del Río en el municipio de Tonalá, donde ocurrieron los hechos.

Durante dicho periodo la víctima sufrió de agresiones físicas y verbales de manera constante motivadas por celos.

El 15 de julio de 2025, la víctima se encontraba en la cocina cuando Omar “N” la abordó por la espalda y, utilizando un objeto punzocortante, le infligió múltiples lesiones mientras profería improperios, esto en presencia de la hija de ambos, una niña.

No obstante, la afectada logró salir hacia la vivienda de una vecina para solicitar ayuda; paramédicos la trasladaron a las instalaciones de una Cruz Verde, donde perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las heridas.

Una vez que el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, se abrió la carpeta de investigación correspondiente con perspectiva de género, culminando con la pronta captura de Omar "N".

Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición del juez de control, quien analizó minuciosamente los datos de prueba aportados por esta representación social. Ahí, el acusado reconoció su culpabilidad en los hechos, por lo que se inició un procedimiento abreviado en el cual fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de feminicidio.

Asimismo, se le fijó el pago de una multa por la cantidad de 45 mil 256 pesos y un pago por concepto de reparación integral del daño por el monto de 572 mil 488 pesos.