México suma seis años de avances en paz, pese a retos en inseguridad

La reducción de homicidios y delitos violentos permitió que México registrara una mejora de 5.1 por ciento en el Índice de Paz 2026, confirmó Michael Collins, director para las Américas del Instituto para la Economía y la Paz.

Destacó que el país suma ya seis años consecutivos con avances en materia de pacificación, aunque todavía enfrenta retos estructurales en seguridad y percepción ciudadana.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, Collins explicó que el Índice de Paz se construye a partir de cinco indicadores principales: homicidios, crimen violento, disponibilidad de armas, crimen organizado y percepción de inseguridad.

“El año pasado hubo 7 mil asesinatos menos que el año anterior”, destacó el especialista, al subrayar que la disminución de homicidios fue el factor que más contribuyó a la mejora nacional. Añadió que también se registraron reducciones en delitos como violencia sexual, robos y asaltos.

No obstante, advirtió que la violencia familiar se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país. “La violencia familiar es a día de hoy más común que el robo en México”, afirmó.

México ocupa actualmente el lugar 135 de 163 países evaluados en el índice global, por debajo de naciones como Estados Unidos y Guatemala. En contraste, Islandia se mantiene como el país más pacífico del mundo, seguido de Portugal, Austria y Japón, reportó el directivo.

Collins destacó que, aunque los indicadores muestran avances, el país permanece en “un momento crítico” debido a la persistencia de factores como el crimen organizado, las desapariciones y la percepción de inseguridad entre la población.

“Las percepciones de inseguridad en México rondan 75 por ciento”, explicó. Según dijo, aunque 22 estados mejoraron sus indicadores este año, otros 10 registraron deterioros importantes, entre ellos Sinaloa.

El especialista sostuvo que la construcción de paz no depende únicamente de acciones policiacas o militares, sino también de factores institucionales y sociales. Entre ellos mencionó el buen funcionamiento del gobierno, la transparencia, la libertad de expresión, el combate a la corrupción y la distribución equitativa de recursos.

“Los países más democráticos, más abiertos y con gobiernos más transparentes son los países más pacíficos del mundo”, afirmó Collins.

Asimismo, destacó avances en entidades como Zacatecas, Nuevo León y Estado de México, mientras que Yucatán, Tlaxcala e Hidalgo continúan entre los estados con mejores niveles de paz en el país. Tamaulipas, agregó, es otra entidad que se ha estabilizado y que ha continuado esta tendencia en sus niveles de seguridad y paz.

En contraste, mencionó que en Sinaloa la violencia y la inseguridad deterioraron de manera “significativa” dichos niveles.