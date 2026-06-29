Nueva jornada de explosiones en Apatzingán: Un campesino y un militar heridos por "narcominas"

La violencia escaló nuevamente en la Tierra Caliente michoacana luego de que, en hechos distintos, un campesino y un elemento del Ejército Mexicano resultaran lesionados por la detonación de minas terrestres de manufactura artesanal en el municipio de Apatzingán.

El primer incidente ocurrió cuando un trabajador del campo se dirigía a sus labores habituales sobre el camino de terracería que comunica a las localidades de El Guayabo y El Alcalde.

Versiones de los habitantes indican que la víctima, identificada como Enrique “A”, de aproximadamente 60 años, circulaba a bordo de su motocicleta cuando activó el artefacto oculto en el camino.

Don Enrique resultó con heridas de gravedad, principalmente en las piernas. Fue auxiliado de manera inmediata por sus familiares, quienes lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital de la región. Su estado de salud se mantiene bajo reserva.

Cabe destacar que apenas el pasado 17 de junio, en la misma zona, otra mina detonó dejando dos personas heridas, una de las cuales sufrió la amputación de un pie.

Minutos más tarde se registró una segunda detonación en la misma zona, donde un soldado del Ejército Mexicano resultó lesionado.

El incidente ocurrió mientras un grupo de militares realizaba recorridos de vigilancia y rastreo con la finalidad de localizar y desactivar precisamente estos artefactos explosivos.

El elemento herido fue auxiliado por sus compañeros y trasladado vía aérea para recibir atención médica especializada.

Según datos del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), en lo que va de 2026 han perdido la vida 10 personas a consecuencia de estos artefactos enterrados principalmente en caminos y campos de cultivo.

Con estos dos nuevos casos, la cifra de lesionados se incrementó de 20 a 22 en lo que va del año; de este total, 18 de los heridos son efectivos militares.

Julio César Franco Gutiérrez, secretario técnico del organismo, detalló que la presencia de estos explosivos atribuidos a la disputa territorial entre grupos delictivos es uno de los factores determinantes del desplazamiento forzado en la región.

Tan solo en las últimas dos semanas, el OSHRA ha documentado el desplazamiento de 225 personas de las comunidades de Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo, quienes abandonaron sus hogares ante el riesgo que representa la inseguridad y el uso de este armamento artesanal. Históricamente, de enero de 2022 a diciembre de 2025, el observatorio contabiliza al menos 26 eventos con explosivos (minas y drones), con un saldo acumulado de 33 muertes y 48 lesionados.

Por su parte, la regidora de Apatzingán Carmen Zepeda, calificó la situación actual de las comunidades y principalmente los campos de limón, como una auténtica "zona de guerra".

En entrevista telefónica, informó que el primer incidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana.

“Eso nos da una muestra de que está minado todo ese terreno. Don Enrique iba en la moto y ahí le explotó. No falleció, pero está herido. Y los soldados estaban retirándolas y uno de ellos pisó una mina ahorita; el helicóptero se fue por él”, apuntó la regidora.