Guardia Nacional repele agresión en Uruapan; reportan seis muertos

Un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de civiles dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas durante la madrugada de este miércoles en la comunidad de Jucutacato, al sur del municipio de Uruapan, en Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales y de seguridad, los hechos ocurrieron mientras personal federal realizaba recorridos de vigilancia y prevención en la zona, cuando presuntamente fueron agredidos por hombres armados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del enfrentamiento, identificar a las personas fallecidas y establecer la secuencia de los hechos.

Derivado de una agresión contra personal de la Guardia Nacional en la región de Uruapan, brindamos apoyo en las acciones operativas interinstitucionales que se desarrollan de manera coordinada en la zona”, informó en sus redes sociales.

Guardia Nacional realizaba recorridos de vigilancia

El operativo se desarrollaba durante la madrugada como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la región. Los reportes preliminares indican que los elementos federales circulaban por las inmediaciones de la carretera Jucutacato-Matanguarán cuando se encontraron con un grupo de civiles armados.

Tras la agresión, los agentes repelieron el ataque. El saldo inicial fue de seis civiles muertos y al menos una persona detenida, aunque las autoridades continúan verificando la información.

La zona fue asegurada por fuerzas federales y estatales para permitir el trabajo de los peritos y del personal ministerial.

Qué aseguraron las autoridades tras el enfrentamiento

Las autoridades informaron del aseguramiento de varios vehículos utilizados presuntamente por los agresores, además de armamento de alto poder, municiones, equipo táctico y diversos objetos que serán incorporados a la investigación.

De acuerdo con los primeros informes ministeriales, también fueron localizadas dosis de droga y equipos de comunicación.

La evidencia asegurada será sometida a los peritajes correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas en la región.

Fiscalía investiga la identidad de los fallecidos

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas fallecidas.

La Fiscalía General del Estado realiza las diligencias de ley, el levantamiento de los cuerpos y los estudios periciales que permitan establecer quiénes participaron en el enfrentamiento y si existe alguna relación con grupos criminales que operan en la región.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

Uruapan, uno de los principales focos de violencia

Uruapan se ha convertido durante los últimos años en uno de los municipios con mayor presión de grupos criminales en Michoacán debido a su ubicación estratégica, las rutas de comunicación y las actividades económicas de la región.

Autoridades estatales y federales han señalado la presencia de diversas organizaciones delictivas que disputan el control territorial, así como actividades relacionadas con la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto.

La violencia generada por estas disputas ha provocado operativos permanentes de fuerzas federales y estatales en distintos puntos del municipio.