Sheinbaum felicita a la selección tras avanzar en el Mundial: “Dieron un gran juego”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Mexicana por su destacada actuación en el Mundial 2026, al asegurar que el equipo nacional ofreció "un gran juego, de primerísima" y dejó todo en la cancha durante su más reciente compromiso.

Desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció el desempeño de los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre y destacó el esfuerzo mostrado por los jugadores, quienes lograron avanzar a la siguiente fase del torneo tras vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Muchas felicidades a la Selección Mexicana. Dieron un gran juego, de primerísima, y dieron todo en la cancha", fueron las palabras de la jefa de Estado.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo también resaltó el ambiente de entusiasmo que se vive en todo el país gracias a la participación de la Selección Mexicana, al señalar que millones de personas han seguido de cerca los partidos y han celebrado los resultados del representativo nacional.

Sheinbaum Pardo también resaltó el ambiente de entusiasmo que se vive en todo el país. Cuartoscuro

Indicó que el futbol ha generado un ambiente de unidad entre las familias mexicanas y reconoció el apoyo de la afición, que ha acompañado al equipo tanto en los estadios como desde distintos puntos del país.

Es muy bonito ver cómo el Mundial reúne a las familias y cómo la gente disfruta y apoya a nuestra selección", comentó.

En otro orden de ideas, la primera presidenta del país también aprovechó el momento para externar sus condolencias y solidaridad con las familias de las tres personas que fallecieron durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, ocurridos la noche del martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

En este contexto, la mandataria aseguró que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, mantiene comunicación directa con los familiares de las víctimas para brindarles el apoyo necesario.