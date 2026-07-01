Semar inicia Operación Salvavidas 2026 con un despliegue de 3,436 elementos

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso en marcha el Plan Marina en su componente “Operación Salvavidas Verano 2026”, con un despliegue de 3,436 elementos navales y civiles para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional.

El operativo estará vigente del 30 de junio al 30 de agosto en playas y centros turísticos bajo responsabilidad de la Armada de México. Su objetivo principal es proteger la integridad de los visitantes, prevenir incidentes y atender emergencias marítimas en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de esta estrategia, la Semar movilizó almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil. También fueron desplegadas 343 unidades operativas, entre ellas 24 buques destinados a vigilancia marítima, 156 embarcaciones menores para labores de rescate, siete unidades aéreas y 156 terrestres.

La operación se desarrolla dentro de las funciones de Guardia Costera y tiene como prioridad salvaguardar la vida humana en la mar. Para ello, participan 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, de las cuales 11 se ubican en el litoral del Golfo de México y 23 en el Pacífico. Estas estaciones cuentan con personal especializado para responder de manera oportuna a los llamados de emergencia.

Su objetivo principal es proteger la integridad de los visitantes, prevenir incidentes y atender emergencias marítimas en coordinación con Protección Civil y más autoridades. Cortesía

Durante el periodo vacacional también serán instalados puestos de socorro y rescate en zonas de alta afluencia. En estos puntos, elementos salvavidas y personal de sanidad naval brindarán primeros auxilios a quienes lo requieran.

La Secretaría de Marina recordó a la población la importancia de atender las indicaciones de la Capitanía de Puerto y respetar el sistema de banderas colocado en las playas. La bandera verde indica condiciones favorables para nadar, bañarse o bucear; la amarilla señala precaución por corrientes marinas o posible deterioro del clima; mientras que la roja advierte que no se debe ingresar al mar.

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentran respetar las instrucciones de los salvavidas, vigilar en todo momento a niñas y niños, evitar entrar al mar después de consumir alimentos o bebidas alcohólicas, nadar cerca de las zonas supervisadas y no hacerlo en áreas con tráfico de lanchas o motos acuáticas.

También pidió a quienes utilicen embarcaciones menores verificar que no estén sobrecargadas, exigir chaleco salvavidas adecuado, mantener libres los accesos para patrullas y ambulancias, usar protector solar, hidratarse constantemente y no tirar basura en las playas.

Para reportar emergencias en la mar, la Secretaría de Marina mantiene disponible el número 800 627 4621, correspondiente a 800 MARINA 1.