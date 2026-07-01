T-MEC seguirá vigente hasta 2036 aún sin prórroga de EU, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no concluirá este 1 de julio, pese a que este miércoles vence el plazo previsto para que los tres países manifiesten si desean prorrogar su vigencia por otros 16 años.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el propio mecanismo del tratado permite mantenerlo en operación mediante revisiones periódicas, por lo que descartó un escenario de terminación inmediata.

Al finalizar una revisión conjunta, en cualquier momento (...) las partes podrán prorrogar automáticamente la vigencia de este tratado por otros 16 años", expresó.

Renovación del acuerdo dependerá de revisiones

De acuerdo con las disposiciones del T-MEC, si los tres socios no acuerdan ahora una extensión automática hasta 2042, el tratado permanecerá vigente y será sometido a revisiones anuales hasta 2036, siempre que ninguno de los países decida abandonarlo.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulse la salida de su país del acuerdo, Sheinbaum sostuvo que ese procedimiento requiere la aprobación del Congreso estadounidense.

No es que hoy se vaya a acabar el tratado, ni mucho menos", respondió al explicar que durante la reunión virtual de este miércoles entre los negociadores de los tres países se definirán los siguientes pasos del proceso.

México mantiene su respaldo a la continuidad del T-MEC

La mandataria insistió en que el acuerdo comercial también beneficia a la economía estadounidense, particularmente a los consumidores.

Señaló que el tratado facilita el acceso a bienes y alimentos a menores precios, además de fortalecer la integración económica de América del Norte.

En paralelo a las declaraciones de la presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; y el ministro canadiense encargado de la negociación, Dominic LeBlanc, sostendrán una reunión por videoconferencia para revisar el futuro del acuerdo.

Tanto México como Canadá ya han expresado su disposición de ampliar la vigencia del tratado hasta 2042. En contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el pasado 10 de junio que no busca una simple renovación del acuerdo comercial.

Tratado alcanzó 1.6 billones de dólares durante 2025

El T-MEC es el principal instrumento que regula el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con cifras del gobierno estadounidense, el intercambio comercial entre los tres países alcanzó 1.6 billones de dólares durante 2025, consolidando a la región como uno de los mercados integrados más importantes a nivel mundial.

La definición sobre la continuidad del tratado marcará el rumbo de la relación económica entre los tres socios durante la próxima década, aunque, como subrayó la presidenta mexicana, el acuerdo cuenta con mecanismos que garantizan su permanencia mientras continúen las revisiones previstas.