Balean al periodista Marcos Ramos tras festejos por triunfo del Tri; lo reportan estable

Marcos Ramos, propietario de la página Real Cintalapa y colaborador de diversos medios de comunicación en Chiapas, se encuentra estable tras el ataque armado que sufrió la noche del martes, cuando regresaba a su domicilio después de cubrir las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana frente a Ecuador.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el comunicador “se encuentra estable” y “se le han otorgado todas las medidas precautorias necesarias para su seguridad”.

La dependencia estatal informó, además, que debido a la profesión de Marcos Ramos, “se abordarán todas las líneas de investigación que el caso amerita”.

Asimismo, indicó que se instruyó a un grupo especial de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y a peritos especializados para “que se aboquen de manera inmediata a la localización y detención del o los responsables”.

El ataque ocurrió cerca de un hospital del IMSS

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 23:30 horas en las inmediaciones del salón Habibi, a escasos metros de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

Las primeras versiones señalan que el periodista recibió al menos dos impactos de bala, por lo que fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

El comunicador regresaba de una cobertura periodística

Marcos Ramos regresaba a su domicilio luego de cubrir las celebraciones por el partido México vs. Ecuador, encuentro que concluyó con un marcador de 2-0 a favor de la Selección Mexicana.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables, mientras el estado de salud del periodista se reporta como estable.