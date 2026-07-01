Se forma la depresión Cuatro-E en el Pacífico; prevén se convierta en la tormenta 'Douglas'
El SMN pronostica precipitaciones en 29 estados, con tormentas muy fuertes en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Oaxaca, incluyendo posible caída de granizo.
La madrugada de este miércoles, el panorama meteorológico de México registró un nuevo fenómeno: la formación de la depresión tropical Cuatro-E en el Océano Pacífico. A la par, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado un día de contrastes, con intensas lluvias en gran parte del territorio y temperaturas que rozarán los 45 grados en el norte del país.
¿La depresión tropical Cuatro-E representa un peligro para México?
Actualmente, la depresión tropical se localiza a más de 2 mil kilómetros al oeste-suroeste de la Península de Baja California; se mueve hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora.
De acuerdo con el SMN, el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de hasta 75 km/h. Se espera que en las próximas horas cobre fuerza y evolucione a tormenta tropical, adoptando el nombre de Douglas.
Gracias a su ubicación en aguas abiertas, la depresión no representa ningún riesgo ni requiere alertas para las costas mexicanas en este momento.
Alerta de lluvias: 29 estados con pronóstico de precipitaciones
Aunque el ciclón está lejos, el interior del país no se librará del agua. La interacción de dos circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y la entrada de humedad del Pacífico y el Golfo de México, provocarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Lluvias muy fuertes: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
- Lluvias fuertes: Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Hidalgo (este y suroeste), Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Se acerca la onda tropical 14
El sureste mexicano también vivirá un día pasado por agua. Un canal de baja presión combinado con humedad del Mar Caribe y el acercamiento de la nueva onda tropical número 14 a las costas de Quintana Roo, generarán:
- Lluvias muy fuertes: Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).
- Lluvias fuertes: Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).
Onda de calor extremo: Termómetro a punto de reventar
A pesar de las lluvias, el ambiente muy caluroso castigará al noroeste, noreste, occidente y a la Península de Yucatán. Si vives en estas regiones, mantente hidratado, ya que el pronóstico de temperaturas máximas es el siguiente:
- De 40 a 45 grados: Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (suroeste).
- De 35 a 40 grados: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 grados: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.