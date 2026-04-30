Alza en rentas atiza la crisis en Durango; gobernador mantiene omisiones

Durango vive una de sus peores crisis económicas, y ahora esta situación alcanzó al sector de la vivienda en renta, mientras el gobernador Esteban Villegas Villarreal sigue demostrando su incapacidad para evitar afectaciones a las familias.

La gente enfrenta aumentos desmedidos en las rentas que, en algunas zonas residenciales, pueden llegar hasta los 35 mil pesos, denunció la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

Se dice que el aumento en los costos de insumos básicos para la construcción ha complicado a los desarrolladores la edificación de nuevas viviendas.

El precio de varios productos está incontrolable, principalmente el acero y recientemente el PVC. Mencionan que si se eleva el costo de los materiales, los constructores tienen que aumentar el precio de las viviendas.

La preocupación también radica en que la administración de Villegas Villarreal ni siquiera hace el intento por intervenir y apoyar en la estabilización de precios o mediar en beneficio de sus habitantes.

Viviendas que se ubicaban en rangos de 10 mil a 12 mil pesos mensuales han alcanzado precios de entre 15 mil y 17 mil pesos, dependiendo de la zona y las características del inmueble.

La inflación en Durango ha mostrado una tendencia al alza en 2026, alcanzando 4.53% en la primera quincena de abril. Esta cifra sitúa al estado entre los más afectados del país por el aumento de precios en productos básicos, impactando el gasto familiar sobre todo en los recientes meses.

*mcam