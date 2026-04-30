Imagen Insurance Summit 2026: IA, aliada en operación del sector asegurador

Ciudad Imagen albergó la segunda mesa de la edición 2026 del Imagen Insurance Summit. Inteligencia artificial aplicada en los seguros, en la que especialistas del sector demostraron las ventajas de ocupar esta nueva herramienta del conocimiento como aliada en los procesos de contratación y seguimiento de la protección a los clientes, sus familias y sus empresas.

Salvador Alonso y Caloca, director general de Seguros Banorte, expuso a Paco Zea, moderador de esta mesa, la transición que vive la industria para caminar de un seguro con una estructura de producto tradicional a uno adecuado al individuo.

Lo que estamos viviendo es el umbral de una transformación que va mas allá de la inteligencia artificial, lo que ha transformado es la forma como nos acercamos a las necesidades de cada cliente, hoy tenemos la capacidad de entender qué es lo que pasa con cada uno de los individuos y romper la lógica de los promedios para entrar a la lógica de las necesidades individuales.

Se trata de no sólo ofrecer un tipo de seguro para cubrir un siniestro, sino de, a partir del análisis previo evitar que este ocurra, lo que permite disminuir los riesgos, bajar la siniestralidad y en consecuencia, las primas.

Si nosotros podemos ocupar las nuevas tecnologías, la base de la Inteligencia Artificial para entenderte a ti y en lugar de entregar una póliza que describe 174 enfermedades posibles en un seguro de gastos a las 18 que refleja tu estilo de vida o patrón genético, en ese instante bajarán los costos.

“La IA te va ayudar a simplificar el producto y luego dárselo al cliente, de manera tal, que cace de acuerdo a su preocupación”, destacó.

Hay que pasar a un modelo proactivo

En tanto, Felipe Quezada Allendes, director general para México y Centroamérica de MOK, enfatizó este punto: pasar de un modelo reactivo a uno proactivo.

Hoy día los usuarios esperan una experiencia digital con soluciones simples, personalizadas y siempre disponibles y lo más importante, de acuerdo con nuestro criterio, las personas están demandando un valor continuo, ya no servicios al momento del siniestro sino servicios que te acompañen en el día a día de la póliza. Es decir: antes, durante y después del siniestro”, apuntó.

Los servicios están cambiando hacía la prevención, con pólizas de salud que hagan uso de la IA para analizar el rostro del usuario, a través de un escaneo y detectar posibles indicadores de riesgo que anticipen problemas médicos en el futuro.

“Así que, en la medida que hay una detección temprana, evidentemente la atención de una enfermedad es mucho más sencilla que, cuando se detecta tardíamente. Vamos logrando el cometido de migrar de un modelo reactivo donde sólo indemnizamos a las personas a un modelo proactivo donde los acompañamos antes, durante y después del siniestro”.

Trajes a la medida

En su oportunidad, Alfredo Medina, subdirector de Transformación de Hub Digital Comercial de HDI Seguros, describió cómo las compañías pueden ocupar las bases de datos con que cuentan de quienes ocupan protección para hacer trajes a la medida en salud, autos, vida o cualquier bien que se quiera proteger.

Uno de los temas principales debemos tener una base de datos bien organizada para que al momento de conectar la inteligencia artificial podamos dar estos servicios con valor agregado a nuestros asegurados o brokers”

Eso sí quedó claro, la inteligencia artificial debe ser solo un elemento más en la toma de decisiones al momento de ofrecer los productos, dar seguimiento a cada una de las pólizas o atender frente a un siniestro. El criterio humano en este ecosistema será el que prevalezca.

Nosotros en el sector asegurador lo que debemos ser es empáticos y la IA no va a reemplazar la figura del humano. Solo tendrá un lugar importante de back, en los momentos en que pueda agilizar las etapas para hacer avanzar los procedimientos de contratación o atención al siniestro, eso ayudará a los brokers.

“El criterio humano es irremplazable, creemos que es un equilibrio para mejorar el servicio de nuestros clientes, somos una empresa de personas para personas”, sostuvo.

Los panelistas coincidieron en que el sector debe ir hacia coberturas personalizadas, procesos agiles digitales y la prevención, como factores que, con la ayuda de la inteligencia artificial, permitan elevar la penetración de seguros particulares dentro de la sociedad. Todo bajo una premisa: la gente de hoy no necesita los seguros de siempre.

*mcam