Normalistas vandalizan Palacio de Gobierno y queman colchones en Plaza de Armas

Normalistas de Amilcingo, Morelos, vandalizaron los vidrios del Palacio de Gobierno y quemaron colchones en la Plaza de Armas de Cuernavaca.

Los destrozos realizados por los normalistas iniciaron luego de que se canceló una reunión que tenían programada con la gobernadora del estado, Margarita González.

Normalistas de Amilcingo, Morelos, protestan en la Plaza de Armas de Cuernavaca Foto: Especial

Uno de los estudiantes de la Normal de Amilcingo detalló que la gobernadora "canceló esta reunión y decidió mandar helicópteros y policías antimotines para generar presión e intimidación a las personas que se encuentran manifestándose el día de hoy".

Normalistas de Amilcingo, Morelos, protestan en la Plaza de Armas de Cuernavaca Foto: Especial

Por lo que la hacen "responsable de cualquier situación que le llegue a ocurrir a la base estudiantil, a esta gobernadora a la cual no decidió estar presente y en cambio decidió intimidar a cada una de sus personas"

Las normalistas llevan un mes sin clases, en protesta para que se les permitan participar en la designación de la directora de Escuela de Amilcingo, removida por no cumplir con los requisitos para el cargo.

Normalistas de Amilcingo, Morelos, protestan en la Plaza de Armas de Cuernavaca Foto: Especial

Normalistas también bloquearon la Autopista del Sol

El pasado domingo, a unos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México bloquearon la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués para recordar a sus compañeros desaparecidos y exigir justicia.

El contingente de normalistas de diferentes escuelas de todo el país llegó aproximadamente a la una de la tarde a bordo de 12 autobuses de pasajeros al punto donde se une la Autopista del Sol y la carretera federal en la entrada sur de Chilpancingo.

Los normalistas bloquearon totalmente el paso en los dos sentidos para realizar un mitin exigiendo la presentación con vida de sus compañeros.

Los oradores afirmaron que la lucha seguirá hasta que exista claridad en lo que pasó por sus 43 compañeros desaparecidos y haya castigo para los responsables de estos hechos, los normalistas reclaman verdad y justicia sobre lo ocurrido.

Uno de los oradores afirmó que el gobierno federal ha lanzado campañas para desacreditar la lucha del normalismo rural y han creado discursos para detener el movimiento.