Normalistas de Ayotzinapa bloquean Autopista del Sol en Chilpancingo

Normalistas de Ayotzinapa bloquearon hora y media la Autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero, para exigir una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación y plantearles una serie de demandas que no hicieron públicas.

Luego del bloqueo de casi 11 horas que se registró el lunes, normalistas de Ayotzinapa volvieron bloquear la carretera, afectando a cientos de automovilistas.

Desde las 5 de la tarde atravesaron autobuses en los cuatro carriles para interrumpir totalmente la circulación entre Chilpancingo y Acapulco.

Los normalistas no hicieron públicas sus demandas, pero de manera extraoficial se informó que exigen a la Secretaría de Educación que se respeten las fechas establecidas para la entrega de plazas, que doten a los estudiantes de material didáctico y de recursos económicos para actividades escolares.

El bloqueo concluyó a las 6:30 de la tarde luego de que una comisión de estudiantes terminó la reunión con autoridades de la Secretaría de Educación, cuyos puntos y resolutivos no se dieron a conocer.