No querían ‘pagos chiquitos’ y roban celulares en Coppel Puebla; hay un detenido

Un grupo de delincuentes asaltó la tienda Coppel Cruz del Sur, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, y robó decenas de teléfonos celulares tras romper las vitrinas del área de telefonía. Tras el operativo de respuesta, autoridades lograron la detención de uno de los presuntos responsables, además del aseguramiento de un arma de fuego y una motocicleta presuntamente utilizada para intentar escapar.

El atraco ocurrió durante la noche del 16 de junio en el centro comercial Cruz del Sur, ubicado sobre el Bulevar Forjadores, una de las principales vías de conexión entre Puebla y la zona metropolitana.

De acuerdo con los reportes preliminares, varios sujetos ingresaron al establecimiento y se dirigieron directamente al área donde se exhibían equipos móviles. Una vez dentro, amagaron a empleados y clientes para apoderarse de los dispositivos.

Rompieron vitrinas y huyeron con celulares

Según la información disponible, los asaltantes utilizaron la fuerza para romper las vitrinas donde se encontraban exhibidos los teléfonos de distintas marcas.

En cuestión de minutos lograron sustraer numerosos equipos y posteriormente intentaron abandonar el lugar para escapar antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Sin embargo, la rápida intervención de personal de seguridad privada y agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) que se encontraban en la zona permitió frustrar parcialmente la huida.

Un detenido por robo de celulares en el Coppel de Puebla. Captura de video

Un detenido, un arma y una motocicleta asegurada

Durante la movilización, las autoridades lograron detener a uno de los presuntos participantes en el robo.

Además, le fue asegurada un arma de fuego y una motocicleta que, de acuerdo con las primeras investigaciones, habría sido utilizada como medio de transporte para la fuga.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al centro comercial para recabar información, preservar indicios e iniciar las diligencias correspondientes.

Aunque se desplegó un operativo de búsqueda para localizar al resto de los involucrados, hasta el momento no se han reportado más detenciones relacionadas con este caso.

Autoridades investigan vínculos con otros robos

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y analizará si existe relación con otros robos cometidos recientemente contra tiendas departamentales y establecimientos de telefonía en la región.

El caso ocurre en un contexto en el que comercios dedicados a la venta de dispositivos móviles han sido blanco recurrente de grupos delictivos debido al alto valor comercial de los equipos y la facilidad para su reventa en mercados ilegales.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en el municipio de Amozoc, donde un grupo de delincuentes ingresó a otra tienda Coppel y sustrajo decenas de teléfonos celulares tras romper vitrinas con herramientas de impacto.