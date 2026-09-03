No hay acuerdo para gravar cerveza y sopas instantáneas, recula Altamirano

La propuesta de aplicar nuevos impuestos a la cerveza y a los alimentos con alto contenido de sodio “no es un acuerdo ni una decisión tomada” en la Cámara de Diputados, aclaró el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano.

La declaración se dio horas después de que los coordinadores de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar, se desmarcaran de ese anuncio.

El también diputado morenista precisó que, hasta este jueves, “no existe acuerdo alguno respecto de posibles modificaciones fiscales en materia de alcohol o de alimentos con alto contenido de sodio”.

Afirmó que las cifras dadas a conocer por él mismo, y por la diputada federal por el Partido del Trabajo, integrante de la Comisión, el miércoles 2 de septiembre “corresponden únicamente a propuestas planteadas durante las mesas de trabajo realizadas por la Comisión”, con actores económicos, autoridades, especialistas y representantes de diversos sectores.

Entre las propuestas analizadas se encuentra la posibilidad de establecer un impuesto especial a productos con exceso de sodio, con una recaudación estimada en alrededor de 12 mil millones de pesos, así como un incremento al gravamen de la cerveza que permitiría obtener aproximadamente 7 mil millones de pesos adicionales al año, equivalente a un aumento de 4 por ciento en la recaudación.

Altamirano insistió en un comunicado que estas proyecciones surgieron de las mesas de análisis de la Comisión y fueron planteadas “para su eventual consideración” durante la discusión del Paquete Económico 2027.

Sin embargo, dejó claro que será hasta después del 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo Federal presente formalmente sus iniciativas, cuando la Comisión de Hacienda evalúe las propuestas, conforme a las atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

Explicó que el análisis incluirá los aspectos jurídicos, económicos y fiscales, a fin de determinar “la viabilidad de las propuestas recibidas, con el propósito de construir los acuerdos necesarios y, en su caso, impulsar aquellas modificaciones que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas y al bienestar de la población”.