Fuerzas federales sellan narcotúnel de 79 metros que cruzaba a EU

Fuerzas federales como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República supervisaron los trabajos para bloquear con concreto un pasadizo clandestino que ha sido utilizado como entrada a narcotúneles entre Sonora y Arizona en más de 10 ocasiones. Se trata de un domicilio en la ciudad fronteriza de Nogales, la región del país donde más narcotúneles se han descubierto en las últimas cuatro décadas.

El domicilio donde estaba la entrada al túnel está ubicado en la calle Internacional, entre avenida Ingenieros y callejón Hidalgo, de la colonia Centro de Nogales, justo frente al muro fronterizo, a escasos metros de la garita internacional Dennis DeConcini.

Los trabajos se llevaron a cabo desde la calle Ingenieros, donde una máquina revolvedora vertió el concreto hacia el pasadizo, en el inmueble asegurado por la FGR.

En el lugar se observó la presencia de elementos de la FGR, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Policía Municipal, además de personal del Ayuntamiento de Nogales.

El pasadizo había sido localizado y asegurado en abril, pero diligencias posteriores permitieron detectar que integrantes del crimen organizado habían regresado al inmueble y continuado con los trabajos de excavación.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, esta situación llevó a la FGR a solicitar al Ayuntamiento de Nogales apoyo para realizar el sellado total del túnel mediante la inyección de cemento.

El narcotúnel tenía aproximadamente 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Estados Unidos.

Según los datos difundidos en abril, el pasadizo se encontraba a unos 20 metros de la línea fronteriza y ya se extendía hacia territorio estadunidense, aunque en ese momento no contaba con una salida habilitada.

El hallazgo ocurrió el 9 de abril, luego de trabajos de investigación de gabinete y campo que llevaron a las autoridades hasta un inmueble ubicado en la colonia Centro, en diligencias donde participaron la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y FGR, con apoyo de corporaciones estatales. También hubo presencia de autoridades estadunidenses, entre ellas integrantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según lo informado en aquella ocasión.

Durante el cateo fue detenido Luis Fernando “N”, a quien le aseguraron 21 cartuchos útiles. De acuerdo con el reporte presentado por el gabinete de seguridad federal, el detenido estaba relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para el grupo delictivo Los Salazar.

El caso había generado coordinación binacional debido a la cercanía del túnel con la frontera.

Además del sellado con cemento, la información preliminar indica que el inmueble asegurado sería demolido en los próximos días. El Ayuntamiento de Nogales estaría destinando recursos propios para realizar los trabajos de sellado solicitados por la FGR.

Desde la década de los años 80 a la fecha, en Nogales han sido descubiertos más de un centenar de narcotúneles, la gran mayoría a través del domicilio que fue bloqueado este jueves, pero también desde el sistema de drenaje que comparten ambas ciudades fronterizas en Sonora y Arizona.