Fuga de agua deja socavón y causa destrozos en centro de abastos de Hidalgo

Una fuga registrada en un ducto de conducción de agua de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó la acumulación de agua y daños en el pavimento del centro de abastos de mayoreo de Tlahuelilpan, Hidalgo.

El flujo alcanzó calles y áreas comerciales antes de ser controlado. Una vez que disminuyó el nivel del agua, quedó expuesto un socavón en la zona afectada, mientras que el pavimento presentó fracturas, hundimientos y levantamientos.

Comerciantes retiraron mercancías y materiales que resultaron afectados por el agua, además de revisar las condiciones de sus establecimientos ante el deterioro de la superficie.

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La ruptura generó preocupación entre los comerciantes debido a que el socavón se encuentra dentro de una zona de actividad comercial, por lo que solicitaron que se determine el origen de la falla y se valore la estabilidad del terreno y del pavimento.

El incidente ocurre una semana después de otra fuga en un ducto de conducción de agua registrada en Tezontepec de Aldama, donde la presión provocó un chorro de más de 20 metros de altura y alcanzó cableado eléctrico, situación que derivó en la suspensión preventiva de los servicios de agua y energía eléctrica.

Las dos rupturas registradas en menos de una semana han puesto nuevamente bajo observación el estado de las líneas de conducción en distintos puntos de la región de Tula.