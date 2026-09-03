Caso Emilio Valero abre pendiente judicial entre México y EU

Autoridades mexicanas buscan a Emilio Valero Pérez Vargas, abogado señalado por el presunto delito de abuso de confianza en un caso relacionado con 2.5 millones de dólares, quien habría salido de México pese a que un juez le había prohibido abandonar el país y actualmente cuenta con una orden de aprehensión y una Ficha Roja de Interpol para su localización internacional.

El caso adquirió dimensión internacional ante la posible presencia de Valero Pérez Vargas en Estados Unidos, donde habría ingresado después de incumplir las medidas cautelares impuestas dentro del procedimiento penal que enfrenta en México.

De acuerdo con información relacionada con el caso, existe una orden de aprehensión en su contra y se han realizado acciones para lograr su localización fuera del territorio nacional.

El procedimiento se desprende de un litigio relacionado con un consorcio español del sector de la construcción.

Valero Pérez Vargas habría participado en el cobro de una resolución judicial por aproximadamente 2.5 millones de dólares, recursos vinculados con un asunto en el que el consorcio era representado legalmente en México.

Las circunstancias en las que se realizó ese cobro dieron origen posteriormente al procedimiento por presunto abuso de confianza.

Tenía restricciones para abandonar el país

Antes de que el abogado dejara de comparecer ante las autoridades, un juez de control había establecido distintas medidas para garantizar su permanencia y participación en el proceso.

Valero Pérez Vargas debía presentarse quincenalmente ante el juzgado, además de cubrir una garantía económica.

Entre las medidas también se encontraba el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México, así como la entrega de su pasaporte y de su documento de residencia permanente en Estados Unidos, conocido como Green Card.

Pese a ello, habría incumplido las medidas cautelares y abandonado territorio nacional.

Información vinculada con el procedimiento señala que posteriormente habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos.

La existencia de una Ficha Roja de Interpol amplía la búsqueda más allá de territorio mexicano y permite solicitar su localización internacional a las autoridades de los países que forman parte de la organización.

Registros judiciales federales muestran, además, antecedentes de recursos promovidos por Emilio Valero Pérez Vargas en materia penal, aunque la información pública disponible no permite conocer la totalidad de las actuaciones que integran el procedimiento.

Su localización y eventual regreso a México incorporan ahora al caso los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

Cooperación México-EU suma 92 traslados

El procedimiento ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen una colaboración particularmente activa para entregar personas requeridas por sus respectivas autoridades.

Desde febrero de 2025, el gobierno mexicano ha trasladado a Estados Unidos a 92 personas requeridas por autoridades de ese país, mediante tres operaciones extraordinarias.

El primer traslado ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando fueron enviados 29 integrantes y operadores de organizaciones criminales.

Entre ellos estaban Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, así como Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Omar Treviño Morales, “Z-42”, exlíderes de Los Zetas.

En agosto de 2025, México realizó una segunda entrega de 26 personas, requeridas en Estados Unidos por delitos que incluían narcotráfico, homicidio, tráfico de personas, lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos relacionados con armas.

El 20 de enero de 2026 se llevó a cabo una tercera operación. En esa ocasión fueron trasladadas otras 37 personas a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.

Los operativos no han seguido en todos los casos el procedimiento ordinario de extradición.

México los ha realizado mediante mecanismos de cooperación y seguridad nacional, bajo el argumento de proteger la seguridad pública y atender requerimientos de autoridades estadounidenses.

El volumen y velocidad de esas entregas han marcado la agenda bilateral de seguridad durante el último año.

El expediente de Emilio Valero Pérez Vargas coloca ahora sobre esa misma agenda una solicitud mexicana.

A diferencia de los nombres relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada que han dominado las recientes entregas hacia Estados Unidos, este caso corresponde a un presunto delito de “cuello blanco”.

El punto central para las autoridades mexicanas será establecer su ubicación, determinar su situación migratoria y activar los mecanismos legales necesarios para que responda ante la justicia mexicana.