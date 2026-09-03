Morena corrige la plana; “especulación” IEPS a sopas instantáneas y cerveza

Morena en la Cámara de Diputados salió al paso y corrigió la plana a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y aseguró que, a pesar de que no se descarta, en este momento, la aplicación de IEPS a productos y alimentos con exceso de sodio, como las sopas instantáneas y el ramen japonés, salsas y embutidos, entre otros, así como las cervezas, es “una mera especulación”.

A pesar de que el miércoles, el presidente de la Comisión, el morenista Carol Antonio Altamirano, afirmó que se tienen estudios y planteamientos para aplicar estos impuestos, que dejarían a las arcas 12 mil millones de pesos, sólo por la aplicación de un impuesto especial a productos con exceso de sodio, y unos siete mil millones de pesos, por gravar la cerveza, este jueves el presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, corrigió la plana y afirmó que al momento no hay nada firme, y que se trata de “meras especulaciones”.

“Yo no adelanto vísperas. Siempre me gusta discutir sobre documentos formales. Ahora es una especulación si los productos elevados de sodio, si la cerveza, si la sopa esta (Maruchan) cuyo nombre no quiero pronunciarme para que no se promueva. La cerveza, sobre todo. Mejor me espero para no generar reacciones inconvenientes innecesarias”, afirmó Monreal Ávila durante la conferencia Legislativa del Pueblo, en San Lázaro.

El líder parlamentario dijo que ya se comunicó con los diputados para pedirles no pronunciarse hasta que llegue el Paquete Económico 2027 y dejó en claro que la responsable de plantear la Ley de Ingresos es la presidenta de la República.

Adelantó que en línea con la mandataria, “se actuará responsablemente y no se generarán mayores cargas tributarias que afecten los bolsillos de los mexicanos”.

“No habrá incremento de impuestos ni habrá aumento de tasas”, se pronunció por separado, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

“En la bancada de Morena no hay ninguna decisión, ningún acuerdo, para establecer nuevas tasas impositivas ni en alcohol un en productos altos en sodio”, recalcó el también vicecoordinador de Morena en San Lázaro.

Ello, a pesar de reconocer que lo que se presentó fueron conclusiones de estudios sobre el tema, en la Comisión de Hacienda.

“Son parte de las conclusiones, pero todavía no es ninguna decisión tomada ni viene establecido con certeza en el Paquete que nos llegará aquí el próximo martes”, dijo.

VAN CONTRA EVASIÓN FISCAL

Monreal Ávila enfatizó que personalmente no está a favor de la imposición de impuestos y se pronunció por aumentar las medidas contra la evasión fiscal.

“En lo personal, no me gustaría que se afectara la bolsa, el bolsillo de los mexicanos y mexicanas y por esa razón prefiero esperar el documento formal el 8 de septiembre. Hasta este momento no es una propuesta del grupo parlamentario de Morena”, expresó.

Sin embargo, reconoció que el país tiene un problema de ingresos y dijo que se requieren recursos para cubrir el billón de pesos que se destina a la política social.

“Obviamente, el destinar más recursos a la política social con el mismo ingreso, pues no es posible porque no hay ingresos que cubran esos gastos, inversiones e incluso en otras materias y rubros. Por eso es que tenemos que cuidar mucho la Ley de Ingresos”, dijo.

“A mí me gustaría buscar fórmulas que eviten, eliminen la evasión y la elusión fiscal. A mí en lo personal, no me gustaría que hubiese nuevos impuestos”, agregó.

En ese sentido, Ramírez Cuéllar acotó que lo que se buscaría “es terminar con una planeación fiscal agresiva en materia del Impuesto Sobre la Renta” y hacer frente a la evasión fiscal a través de empresas factureras.

“Porque hay una serie de planeaciones que llevan a personas físicas o personas morales a no pagar absolutamente nada de ISR”

“Queremos establecer mayores controles para evitar el predominio, la fortaleza, el crecimiento de operaciones simuladas que genera una facturación falsa que está dañando severamente a la economía. Entonces, el paquete económico en materia de ingresos tiene como base disminuir y erradicar en su caso, la evasión y la evasión fiscal contra las grandes empresas”, concluyó.