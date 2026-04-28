Niño fue engañado a través de Roblox, lo secuestraron y exigieron 20 mil pesos

El caso de Tadeo “N”, un menor de 11 años rescatado en Sonora tras ser víctima de un secuestro virtual, encendió las alertas sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La historia, que comenzó en el chat del videojuego Roblox, terminó con un operativo exitoso en Ciudad Obregón, pero deja preguntas urgentes sobre la seguridad en plataformas digitales y la capacidad de los grupos delictivos para manipular a menores.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sonora, el contacto inicial ocurrió dentro del entorno del videojuego, donde un desconocido fingió ser un niño de la misma edad que la víctima. A partir de ahí, construyó una relación de confianza basada en dinámicas comunes de interacción en línea.

El gancho fue aparentemente inofensivo: la promesa de una laptop como recompensa por completar un reto. Sin embargo, detrás de esa oferta se encontraba una estrategia cuidadosamente diseñada para aislar al menor de su entorno familiar.

El desafío consistía en esconderse durante varias horas sin ser encontrado. Para lograrlo, los delincuentes instruyeron a Tadeo apagar su teléfono celular y trasladarse a un terreno baldío cercano a su domicilio, en el fraccionamiento Los Héroes, en Ciudad Obregón.

La manipulación incluyó incluso una narrativa simbólica. El reto sólo concluiría cuando alguien pronunciara la frase clave “conejo verde”. Hasta entonces, debía permanecer oculto.

La desaparición y la presión sobre la familia

Mientras el menor permanecía incomunicado, los responsables del engaño activaron una segunda fase: la extorsión. Se comunicaron con los padres de Tadeo para exigir un pago de 20 mil pesos a cambio de su “liberación”.

El caso encaja en el patrón de los llamados secuestros virtuales, donde no existe un traslado físico por parte de los delincuentes, pero sí una manipulación psicológica tanto de la víctima como de su familia.

Durante ese periodo, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en la zona. Según las autoridades, los extorsionadores monitoreaban la situación y llegaron a reclamar a los parientes por la movilización, en un intento por incrementar la presión emocional y acelerar el pago.

Intervención de las autoridades

La familia decidió no ceder a la exigencia económica y optó por denunciar el caso. Esta decisión resultó clave para activar un operativo coordinado de búsqueda.

Elementos de seguridad lograron ubicar al menor en el predio baldío donde permanecía escondido, siguiendo al pie de la letra las instrucciones recibidas a través del chat del videojuego.

El rescate se llevó a cabo sin incidentes y el niño fue encontrado sano y salvo, lo que permitió cerrar el episodio sin consecuencias físicas, aunque con un evidente impacto emocional.

Riesgos en plataformas digitales

El caso de Tadeo no es aislado. Autoridades han advertido sobre el uso de plataformas como Roblox por parte de grupos delictivos para establecer contacto con menores. La combinación de anonimato, interacción constante y confianza entre usuarios convierte estos espacios en terreno fértil para la manipulación.

En este tipo de delitos, el componente psicológico es central. Los agresores construyen escenarios creíbles, utilizan lenguaje adaptado a la edad de la víctima y plantean dinámicas de juego que terminan trasladándose al mundo real.

El resultado es una forma de violencia menos visible, pero igualmente peligrosa, donde el control no se ejerce mediante la fuerza física, sino a través de la persuasión.

Las autoridades de Sonora han reiterado la importancia de fortalecer la supervisión parental y fomentar el diálogo abierto sobre los riesgos en internet. También subrayan la necesidad de que los menores comprendan que no deben seguir instrucciones de desconocidos, incluso si estas parecen formar parte de un juego.

El caso también pone sobre la mesa la responsabilidad de las plataformas digitales en la implementación de mecanismos de seguridad más robustos.

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