Niña intenta quitarse la vida por peligroso reto en Roblox

Una menor de 13 años se encuentra grave luego de intentar quitarse la vida en su domicilio, en un hecho que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga como un posible caso de inducción a través de un peligroso reto en la plataforma de juegos Roblox.

El suceso activa una alerta urgente para las autoridades y las familias sobre la vulnerabilidad de niños y adolescentes en el mundo digital.

El incidente se registró durante la noche del sábado en una vivienda de la colonia Servidores Públicos, al oriente de esta capital.

De acuerdo con datos preliminares, la menor habría recibido un desafío mientras jugaba en Roblox, lo que la llevó a tomar una cuerda y suspenderse.

La rápida reacción de la madre fue crucial al percatarse de la escena; tomó un cuchillo y cortó la soga.

Vecinos de la zona, alertados por la situación, realizaron de inmediato la llamada al número de emergencias 911.

Elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía Estatal acudieron al lugar.

Debido a la urgencia y la cercanía de un hospital, la adolescente fue trasladada de inmediato para recibir atención médica especializada.

El último reporte médico realizado la madrugada del domingo indica que su estado de salud es delicado y su pronóstico se mantiene reservado.

Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el contenido específico del reto, el caso pone en la mira a Roblox, una popular plataforma de juegos que ha sido seriamente señalada a nivel internacional por ser utilizada por redes de pedofilia y para incitar a menores a conductas de riesgo.

Este lamentable suceso es un impacto directo y un llamado de advertencia para todos los padres de familia.

La Fiscalía ha remarcado, en una serie de exhortos, la necesidad imperiosa de hablar con los hijos sobre sus actividades digitales, conocer a fondo los videojuegos que utilizan y, sobre todo, mantenerse alerta.

La investigación continúa abierta para deslindar todas las responsabilidades y determinar exactamente cómo se desarrollaron los hechos que hoy tienen a una familia enfrentando una dolorosa emergencia.

Fachada del Hospital General de Tamaulipas Foto: Especial

Menor muere en reto viral

En febrero pasado, un reto viral se convirtió en tragedia en Zacatecas, donde un menor de edad perdió la vida en el lago del parque La Encantada, contiguo a la Preparatoria Número 4 en la capital zacatecana.

El joven, identificado como Diego, alumno de dicha institución y que contaba con tan sólo 17 años, aceptó el desafío que consistía en sumergirse en las aguas del lago, sin embargo, una vez que ingresó al cuerpo de agua, no volvió a salir a la superficie.

De acuerdo a las autoridades, sus compañeros de escuela lo incitaron a realizar dicho reto; tras los hechos, éstos alertaron a los cuerpos de emergencia y después huyeron del lugar.

De todos los que acompañaron a Diego, sólo uno permaneció en el sitio con la ropa de la víctima y relató lo sucedido a los rescatistas, informó Luis Felipe Santos Quintanilla, coordinador de protección civil municipal de Zacatecas.

El coordinador relató que el joven desafortunadamente perdió flotabilidad, por lo que se acabó hundiendo y a la postre falleciendo ahogado. Se sabe que un equipo de buzos especializados, trasladado desde el municipio de Fresnillo, localizó el cuerpo de Diego luego de varias maniobras que duraron alrededor de tres horas.

Derivado de lo anterior, Santos Quintanilla reiteró el exhorto urgente a la población para no participar en retos virales que pongan en riesgo la integridad y la vida sobre todo de jóvenes que están inmersos en redes sociales.

jcp