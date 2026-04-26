Vecinas pelean contra mujer trans que lanza insultos en videos en vivo

Dos vecinas del municipio de Actopan, Hidalgo, se enfrascaron a golpes con una mujer trans quien realiza transmisiones en redes sociales donde insulta a la población por su origen étnico.

El incidente quedó grabado en video y en las imágenes se observa a una creadora de contenido enfrentándose a dos residentes de la localidad. La confrontación incluyó empujones, jaloneos y golpes, en medio de la presencia de otras personas que se encontraban en el espacio público.

De acuerdo con testimonios de habitantes, el conflicto habría surgido por inconformidades relacionadas con la supuesta grabación de personas sin su consentimiento, así como por comentarios ofensivos difundidos previamente en transmisiones en línea. La figura digital involucrada ha sido señalada por emitir mensajes polémicos dirigidos a distintos sectores de la población local.

Vecinos también indicaron que el contenido difundido en redes sociales por la mujer había generado molestia, particularmente por expresiones consideradas discriminatorias hacia comunidades indígenas y tradiciones del estado.

Trascendió que la creadora de contenido no es originaria del municipio, y que habría cambiado recientemente su lugar de residencia tras enfrentar conflictos en otra zona del estado.

Hasta ahora, autoridades locales no han informado sobre detenciones ni la presentación de denuncias formales relacionadas con los hechos.

“Alto a la transfobia”, demandan colectivos

A finales de marzo, al grito de: “¡Ni una más ni una asesinada más!”, unas 200 personas integrantes de la comunidad trans se manifestaron en la Ciudad de México como parte de la Quinta Marcha para la Visibilización Trans.

La movilización avanzó entre consignas, música y demandas por el reconocimiento pleno de sus derechos.

Los contingentes arribaron desde varias alcaldías, como Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

El grupo más numeroso estuvo integrado por miembros de la asociación civil Pro Diana, fundada por la diputada local Diana Sánchez Barrios, quien también encabezó la movilización.

La marcha partió del Monumento a la Revolución y avanzó por avenida Juárez para ingresar al Zócalo, los contingentes se desviaron por avenida Venustiano Carranza.

En la Plaza de la Constitución, el gobierno capitalino permitió la instalación de un templete donde los colectivos realizaron un festival, leyeron un pronunciamiento y presentaron un pliego petitorio con demandas centradas en identidad de género, salud y acceso a derechos.

Entre las principales exigencias destacan el reconocimiento legal de la identidad de género en todo el país, trámites gratuitos para documentos oficiales, inclusión de identidades no binarias, así como acceso garantizado a tratamientos hormonales, cirugías de afirmación de género y acompañamiento psicológico.

También pidieron capacitación obligatoria al personal médico y educativo para evitar actos de discriminación.

Estamos pidiendo alto a la transfobia, no más crímenes de odio y respeto a nuestros derechos humanos básicos. Además de acceso a la salud y la educación, eso es lo que pedimos, ni más ni menos”, expresó Barbie Luna, integrante de la comunidad trans, en entrevista con Excélsior.

En el mismo sentido, una de las participantes más longevas, conocida como “La Pingu”, resumió la experiencia de resistencia.

Somos sobrevivientes de los sistemas, de una sociedad fóbica, de la cultura, de la religión y de nosotras mismas”.

Tras la lectura del posicionamiento, la protesta dio paso a un festival en el templete, que previamente fue instalado por trabajadores de la Secretaría de Cultura capitalina, en el edificio 1 “Cúspide” del Gobierno capitalino, resguardado por dos banderas trans de gran formato.

A unos metros, sobre avenida 20 de Noviembre, en paralelo, la Jefa de Gobierno Clara Brugada encabeza una jornada más del programa Zócalo Ciudadano.

Mientras tanto, en la plancha del Zócalo, trabajadores avanzaban en el montaje de estructuras metálicas para la próxima Feria de las Culturas Amigas, prevista para la segunda semana de abril.

jcp