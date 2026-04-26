EU deporta a proxeneta de Tlaxcala y lo entrega a FGR

Un hombre señalado como proxeneta en el estado de Tlaxcala fue deportado de Estados Unidos por uno de los puentes internacionales de Tamaulipas y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), que lo requería por contar con órdenes de aprehensión en su contra.

El detenido fue identificado como José Luis “N” y los delitos que se le imputan son trata de personas y explotación sexual agravadas.

El sujeto fue detenido en Houston, Texas, donde operaba una red de prostitución que se extendía también a varios estados de la República mexicana.

De acuerdo con la información proporcionada, José Luis “N” se benefició económicamente de estas actividades ilícitas desde 2017 hasta 2024.

Durante ese periodo, habría sometido a explotación sexual a sus víctimas de Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Oaxaca y en Houston, Texas, Estados Unidos.

Aunque las autoridades no detallaron su modus operandi, investigaciones previas sobre personas dedicadas a este delito y radicadas en Tlaxcala indican que suelen enamorar a la víctima luego de detectar alguna vulnerabilidad, como antecedentes de abuso sexual o violencia familiar.

La indagatoria señala que, una vez que el presunto proxeneta las tenía bajo su dominio, las golpeaba cuando no le entregaban el dinero que exigía y las amenazaba con quitarles a sus hijos.

Tras su captura, oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo trasladaron a Laredo, Texas, y lo cruzaron por el puente internacional Juárez-Lincoln, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En el lugar ya lo esperaban elementos de la Policía Ministerial Federal con las órdenes de aprehensión correspondientes.

Ya en México, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que personal ministerial de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

JCS