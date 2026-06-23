Niña de dos años muere al caer a recipiente con agua 

Una niña de dos años de edad perdió la vida al caer en un recipiente con agua en su domicilio, ubicado en la colonia Longoria de la ciudad de Reynosa en el estado de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron este martes por la tarde y de acuerdo con los primeros reportes, la madre y otro familiar encontraron a la niña dentro del recipiente, por lo que de inmediato la sacaron y se dirigieron rumbo a un centro hospitalario.

En el trayecto interceptaron una ambulancia de la Cruz Roja y solicitaron ayuda a los técnicos en urgencias médicas.

Sin embargo, tras realizar varias maniobras de resucitación, los socorristas confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, se notificó a los elementos de la Unidad General de Investigación para que tomaran conocimiento del caso e indaguen el desarrollo de los hechos.

Por el momento se solicitó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.