Hallan muerto a empleado que fue succionado por línea principal del acueducto en Tamaulipas

La tarde de este martes 23 de junio fue localizado sin vida Cristian Arturo Cárdenas Cárdenas, el joven trabajador de 20 años que permanecía desaparecido desde el día anterior tras la ruptura del acueducto que abastece al 70% de la capital de Tamaulipas.

El hallazgo del cuerpo, que se encontraba en el interior de la línea dos del ducto, fue realizado cerca de las 18:40 horas por su propio padre, Juan Arturo Cárdenas Juárez, después de casi 24 horas de angustiosa búsqueda.

Los hechos se originaron el lunes, cuando Cristian Arturo y otros cuatro compañeros realizaban labores de mantenimiento en el acueducto, a la altura del kilómetro 28 de la carretera Ciudad Victoria a Soto la Marina.

En ese momento, el tubo de 36 pulgadas de diámetro se reventó, provocando un potente chorro de agua que abrió un enorme hoyo en la zona.

La fuerza del agua lesionó a los cuatro compañeros, mientras que Cristian Arturo fue succionado por el ducto, quedando desaparecido.

Las primeras investigaciones apuntaban a la hipótesis de que el cuerpo había quedado sepultado bajo las toneladas de lodo que se acumularon por la fuga; sin embargo, su padre siempre sostuvo la convicción de que su hijo se encontraba dentro de la tubería.

Aunque la decisión era para evitar otro incidente; desde temprana hora, el señor Cárdenas Juárez denunció que no se le permitía intervenir directamente en las labores de búsqueda, a pesar de haber solicitado autorización para ingresar al tubo.

Finalmente, las autoridades cedieron y permitieron su participación. Fue así como, decidido a encontrar a su hijo, se introdujo en la línea del acueducto y logró localizarlo.

Una vez realizado el hallazgo, las autoridades acordonaron el área y procedieron con los protocolos correspondientes.

Para poder extraer los restos, fue necesario cortar un segmento del tubo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley e integrar la carpeta de investigación.