Rumbo a 2027: Crece exigencia de perfiles preparados y fin al caciquismo en Nezahualcóyotl; destaca el registro de Michel Garnica

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. — El tablero político de Nezahualcóyotl comienza avregistrar movimientos clave con la mira puesta en las definiciones hacia 2027. En una de las demarcaciones más pobladas y complejas del país, el reclamo social coincide en un punto neurálgico: la necesidad impostergable de frenar el reciclaje de figuras tradicionales, frenar los vicios del caciquismo local y abrir la puerta a perfiles frescos, con solvencia ética y, sobre todo, con preparación académica comprobada para atender las problemáticas de raíz.

En este contexto de renovación interna dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha llamado la atención el registro de nuevos liderazgos de base que buscan disputar los espacios que históricamente han monopolizado los mismos grupos de siempre. Uno de los nombres que ha comenzado a circular con fuerza en el debate local es el de Michel Garnica, quien formalizó su

aspiración para encabezar la Coordinación Municipal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nezahualcóyotl.

Militante del partido y con trabajo territorial constante, la irrupción de Garnica en el proceso interno contrasta con la improvisación que con frecuencia impera en las designaciones políticas. Con una sólida trayectoria formativa, es licenciada en Derecho con especialidad en Justicia para Adolescentes, cuenta con una maestría en Administración y Procuración de Justicia, y actualmente cursa la maestría

en Ciencias Penales. Este perfil técnico-jurídico resulta especialmente relevante en un municipio

donde la seguridad ciudadana, la prevención del delito en jóvenes y la correcta impartición de justicia son demandas prioritarias y urgentes.

Analistas locales destacan que el principal reto del movimiento de transformación en Nezahualcóyotl no solo consiste en retener el respaldo popular, sino en demostrar que existe un recambio generacional real capaz de gobernar con capacidad operativa y sin los compromisos del clientelismo del pasado. La

llegada de cuadros formados en las aulas y activos en la militancia representa una respuesta concreta a la exigencia ciudadana de terminar con las cuotas de poder cupulares.

El proceso de selección para la coordinación municipal en Nezahualcóyotl pondrá a prueba la apertura de Morena a su militancia más capacitada. Figuras como Michel Garnica colocan en el centro de la mesa la discusión sobre qué tipo de liderazgo necesita el municipio de cara a 2027: perpetuar las viejas

dinámicas de control político o consolidar una transformación respaldada por perfiles preparados, técnicos y cercanos a la realidad cotidiana de sus comunidades.