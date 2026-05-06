Refuerza Nuevo León vigilancia aérea con segundo Black Hawk de Fuerza Civil

El gobierno de Nuevo León presentó el segundo helicóptero Black Hawk adquirido por la actual administración, que ayudará a reforzar las tareas de seguridad. La aeronave alcanza velocidades de hasta 295 kilómetros por hora y cuenta con una autonomía cercana a los 590 kilómetros.

Además, cada uno de los Black Hawk con los que cuenta el gobierno estatal puede trasladar hasta 11 elementos tácticos equipados.

Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad estatal, resaltó que las tareas modernas de seguridad exigen velocidad, reacción, precisión operativa y presencia en los 51 municipios de Nuevo León.

El interior del helicóptero Black Hawk de Fuerza Civil permite trasladar elementos tácticos y realizar misiones de vigilancia y apoyo en Nuevo León. Excélsior

Precisó que el primer Black Hawk adquirido por la administración del emecista Samuel García completó 78 misiones de alto impacto operativo, en las que estuvieron en juego la vida y la integridad de las personas.

“Esto significa que podemos llegar más rápido, cubrir mayores distancias y actuar con oportunidad en cualquier punto del estado”, citó.

Destacó que, con esta nueva adquisición, Fuerza Civil da un paso importante en su consolidación.

“Una Fuerza Civil más preparada y mejor equipada para cumplir su misión de mantener la paz en cada rincón del territorio de Nuevo León”, destacó el funcionario estatal.

Resaltó que, desde su creación, la División Aérea realizó 3 mil 530 vuelos de vigilancia.

Escamilla mencionó que Nuevo León es un territorio amplio, con zonas urbanas densas, carreteras estratégicas, regiones rurales y áreas de difícil acceso.

“Una sola aeronave de este tipo limita la cobertura simultánea”, aseguró.

Sin embargo, dijo que con este nuevo Black Hawk y una flota de nueve aeronaves más, Nuevo León fortalece su capacidad.

87 objetivos prioritarios

Escamilla compartió que la División Aérea contribuyó a la detención de 87 objetivos prioritarios, al aseguramiento de 187 arsenales de alto riesgo y a la neutralización de 129 vehículos con blindaje artesanal.

“Este helicóptero realizó 9 traslados de elementos gravemente heridos y 6 misiones de ayuda humanitaria”, puntualizó.

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