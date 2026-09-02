Supuestos funcionarios de CDMX intentan tomar inmueble de avenida Bucareli

El edificio ubicado en el número 109 de Bucareli, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se encuentra en el centro de una controversia, luego de que presuntos funcionarios del “Gobierno Central” intentaran tomar posesión del inmueble con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector Ángel Zona Rosa, bajo el argumento de que el inmueble se encuentra sujeto a un procedimiento de expropiación.

De acuerdo con la dueña de la propiedad, quien pidió omitir su nombre por temor a venganzas personales, la intervención se realizó sin que se exhibiera una orden judicial ni documentación oficial que acreditara la legalidad de la actuación de los supuestos funcionarios locales.

Rafael Naranjo Carmona, representante legal de la empresa Lonehouse Gestión S.A. de C.V., que actualmente renta el inmueble, aseguró que la propiedad fue arrendada hace algunos meses y que la operación se realizó de buena fe, después de revisar la documentación correspondiente.

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En entrevista con Excélsior, destacó que policías adscritos al sector Ángel Zona Rosa, que se trasladan en la unidad MX-6560-4, arribaron al edificio y ordenaron la salida del personal que efectuaba trabajos de limpieza y mantenimiento. Posteriormente, habrían colocado cadenas y candados en los accesos.

“Llegaron sin una orden judicial, sin sellos de la Fiscalía y sin algún procedimiento administrativo que nos fuera mostrado. Sacaron al personal y cerraron el inmueble”.

El representante legal explicó que los agentes argumentaron que la propiedad se encontraba expropiada por el Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, sostuvo que las consultas efectuadas por la empresa no revelaron la existencia de un procedimiento de expropiación ni algún gravamen registrado sobre el predio.

Ante esta situación, los arrendatarios solicitaron la presencia de la propietaria, quien acudió al edificio con documentación que acredita la propiedad. Entre los documentos que presentó se encontraban las escrituras originales expedidas en 1997.

La empresa también cuenta con un contrato de arrendamiento y afirma haber realizado consultas ante el Registro Público de la Propiedad para verificar la situación jurídica del inmueble.

Naranjo Carmona indicó que durante el operativo los trabajadores mostraron copias de las escrituras a los policías, pero estos cuestionaron su autenticidad y mantuvieron la orden de desalojar temporalmente el edificio.

Añadió que los empleados fueron intimidados con la posibilidad de ser detenidos si permanecían en el lugar. Horas después, la propietaria consiguió ingresar nuevamente al inmueble y permitió el acceso a los arrendatarios, quienes retomaron la posesión que aseguran tener mediante contrato.

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Excélsior obtuvo la ficha informativa elaborada por los elementos de la unidad MX-6560-4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fechada el 31 de agosto del presente año a las 16:00 horas. En el documento, los policías reportaron que Luis Ángel Días Bica Negra, de 27 años, acompañado de otra persona, solicitó su apoyo para ingresar al inmueble, pese a que, de acuerdo con la propia ficha, no presentó documento alguno que acreditara su derecho de acceso o posesión sobre la propiedad.

La narrativa señala: “Vía radio puesto de mando indica que pasemos a apoyar a personal de gobierno central en Bucareli. Al arribar al lugar nos entrevistamos con el C. Luis Ángel Días Bica Negra, de 27 años, con uno más, indicando que ingresáramos al lugar para realizar una inspección al interior, a lo cual le indicamos si traían algún documento o algo que acreditara sobre el predio e indican que no, motivo por cual se le informa a mi comandante para pedir órdenes y me indican que nos retiremos ya que no traen con qué acreditar nada”.

A pesar de que el mando del sector Ángel Zona Rosa habría ordenado a los policías retirarse del lugar, en las últimas horas algunos elementos han regresado al inmueble para cuestionar a los trabajadores que realizan labores de limpieza y poner en duda la autenticidad de las escrituras que les han sido exhibidas.

Ante esta situación, tanto la legítima propietaria del edificio como el representante legal de la empresa arrendataria anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con el objetivo de que se investigue la actuación de los policías involucrados y se esclarezca quién giró las instrucciones para intervenir en el inmueble y bajo qué fundamento legal.