Califican de injerencia el retiro de visas a políticos

Ante la cancelación de visas de EU —incluida la del aspirante a diputado local Andrés Manuel López Beltrán—, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desde Palacio Nacional que la medida tiene un sentido de injerencia en la política mexicana. Exigió respeto a la soberanía, enfatizando que “en la política de nuestro país quien decide es el pueblo”.

Sheinbaum criticó a la oposición por buscar la intervención extranjera y “arrodillarse” ante EU, reprochó que la cancelación bajo el perfil de “personas políticamente expuestas” no es pareja y ocurre en el contexto electoral estadunidense, e ironizó sobre el “escándalo mundial”, reiterando coordinación sin subordinación.

Por su parte, la dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, respaldó a López Beltrán, calificando el acto como injerencia e intento de presión, señalando que no hay pruebas de delitos y exigiendo respeto mutuo. Finalmente, gobernadores y consejos de Morena rechazaron el uso político de decisiones externas para incidir en la vida nacional.

Sheinbaum critica a EU por injerencia

Desde el Salón de Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la política de México la decide su pueblo y no habrá subordinación ante decisiones que huelan a intervencionismo, luego de la cancelación de la visa estadunidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Respecto a EU, lo único que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección, es una decisión del pueblo de EU, pero también en la política mexicana quien decide es el pueblo de México, no tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Y se colabora, se coordina, pero de igual a igual”, sostuvo en su conferencia mañanera.

Con dicha postura, criticó a la oposición que ha pedido la intervención de Estados Unidos y dijo que son políticos que van a arrodillarse frente al país vecino, a hablar mal de México y a pedir que se cancelen visas, como ha trascendido en el caso de algunos mandatarios estatales de Morena.

Reprochó que la cancelación de visas bajo el perfil de “personas políticamente expuestas”, “no es parejo en todos los países” y señaló que la medida se da en el contexto de las próximas elecciones de EU.

Aseguró además que el gobierno de EU debe presentar pruebas cuando señale a un ciudadano mexicano por algún delito, sin importar su cargo.

Gobernadores cierran filas

Más tarde, en un desplegado conjunto, las gobernadoras y los gobernadores de la 4T manifestaron su respaldo total al proyecto político que representan, asegurando que no abandonarán las causas del pueblo frente a presiones o intereses particulares.

Asimismo, llamaron a defender la independencia de México, rechazando cualquier intento de injerencia extranjera en asuntos que competen exclusivamente a las instituciones y al pueblo mexicano.

Previamente, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, argumentó que la administración de EU busca “intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México”, tras quitarle la visa a Andy. “México es un país libre, independiente y soberano”, expuso.

Por su parte, el presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, afirmó que la cancelación de una visa no significa que conlleve inmediatamente la apertura de un expediente judicial para el afectado.

Y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el retiro de la visa es una decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos; sin embargo, consideró necesario conocer las razones que motivaron la medida.

Con información de Marco Nájera, Héctor Figueroa e Hilda Castellanos