Nace Pronostyx, 1er mercado de predicciones deportivas nativo en español, para hispanohablantes

Pronostyx anuncia hoy su lanzamiento oficial como el primer mercado de predicciones deportivas diseñado de forma nativa en español. A diferencia de las plataformas anglosajonas que simplemente traducen sus contenidos, Pronostyx nació en español, piensa en español y cubre los temas que realmente importan a los más de 500 millones de hispanohablantes del mundo.

Un mercado ignorado durante demasiado tiempo

Durante años, los aficionados hispanohablantes han tenido que conformarse con plataformas pensadas para el mercado anglosajón: pronósticos sobre la NFL, la NBA o la Premier League como deportes principales, con poca o ninguna cobertura de la Liga MX, la Copa Libertadores, LaLiga desde una perspectiva local, o eventos tan relevantes para la región como un Clásico entre Real Madrid y Barcelona, la selección argentina, o el boxeo latinoamericano.

"El hispanohablante no es un mercado secundario ni una traducción", afirma el equipo fundador de Pronostyx. "Es la segunda comunidad lingüística del mundo en internet, apasionada del deporte, y merece una plataforma que la entienda de verdad".

¿Qué es Pronostyx?

Pronostyx es un mercado de predicciones donde los usuarios pueden crear, participar y ganar en mercados de predicción sobre eventos deportivos relevantes para el mundo hispano. La plataforma combina la emoción del análisis deportivo con la mecánica de los mercados de predicción, permitiendo que la sabiduría colectiva de la comunidad genere probabilidades más precisas que los modelos tradicionales.

Sus características principales incluyen:

• Mercados nativos en español sobre fútbol latinoamericano, LaLiga, selecciones nacionales, boxeo, béisbol caribeño y más.

• Contenido creado por hispanohablantes con conocimiento local real, no traducciones automáticas.

• Cobertura de eventos que importan a la región: Clásicos, Copas América, Mundiales de Clubes, y rivalidades históricas.

• Interfaz y experiencia de usuario diseñadas para la cultura hispana, con modismos y referencias propias.

• Comunidad activa en español con análisis, debates y predicciones compartidas.

Hecho aquí, para todos los hispanohablantes

Pronostyx nació de la convicción de que el mejor análisis deportivo sobre fútbol mexicano lo hace alguien que creció viendo la Liga MX; que el mejor pronóstico sobre la selección colombiana lo escribe alguien que vivió cada eliminatoria; que el drama de un Superclásico entre River y Boca solo lo entiende de verdad quien lo lleva en la sangre.

La plataforma está disponible desde el primer día en español para usuarios de España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos hispano y toda la comunidad latinoamericana.

"Por fin existe un lugar donde se puede hablar de pronósticos deportivos sin tener que traducir nada, ni cambiar la manera de pensar el deporte. Pronostyx habla español auténtico, el de verdad".

Disponibilidad

Pronostyx está disponible hoy en pronostyx.com de forma gratuita. Los usuarios pueden registrarse, explorar mercados activos y comenzar a realizar predicciones desde el primer día.

Acerca de Pronostyx

Pronostyx es el primer mercado de predicciones deportivas nativo en español, operado bajo Pelara Digital LLC. Fundado por hispanohablantes para hispanohablantes, su misión es dar voz a la mayor comunidad deportiva del mundo en el idioma en el que piensa, siente y vive el deporte.