México Necesario surge para preparar al país ante el envejecimiento poblacional

Nace México Necesario, una nueva asociación civil para enfrentar el rápido envejecimiento poblacional.

La idea es preparar al país para su transformación demográfica, ya que según cálculos, en el año 2034 habrá más adultos mayores que niños en México.

Y esta fundación llega para cambiar el paradigma de la vejez, dejar de verla como una carga asistencial y así fomentar una etapa de longevidad activa, saludable y productiva, según comenta Adela Ayensa, directora general de México Necesario, A.C.

“Vamos a tener unos números para que la gente pueda hablar y preguntar de manera gratuita sobre las diferentes enfermedades: hipertensión, demencia, cáncer. Estos números van a estar con agentes virtuales sencillos, para que la gente pueda platicar con ellos por teléfono. También los vamos a enseñar a navegar en el sistema de salud para saber dónde me puedo ir a checar, qué papeles tengo que llevar, dónde está mi clínica”, explicó.

Otro de los objetivos es apoyar a las familias ante el impacto económico y social de las enfermedades crónico degenerativas, la principal causa del empobrecimiento en la tercera edad.

“Básicamente lo que busca México Necesario: somos una fundación, buscamos donativos para darles estas herramientas a las personas de manera gratuita. No somos asistenciales, nosotros lo que buscamos es hacer un cambio en la población mexicana”, señaló Ayensa.

México Necesario es una organización sin fines de lucro enfocada en la prevención sanitaria, el apoyo a cuidadores familiares y la promoción de políticas públicas para un envejecimiento digno en nuestro país.

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