Luego de un arranque exitoso con una concurrida jornada en Metepec, el Museo de la Suerte de Lotería Nacional llegará a Cuernavaca, Morelos, el próximo 18 de noviembre de 2026.

Instalado en una unidad móvil especialmente adaptada, el museo ofrece un recorrido que permite conocer de manera interactiva los sorteos, símbolos e historias que forman parte de la identidad de Lotería Nacional.

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La próxima parada de la gira del Museo será en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca, Morelos. Dicha exposición tiene como finalidad acercar el legado de Lotería Nacional a nuevas generaciones.

Además, dentro del Museo se contarán con actividades que combinan entretenimiento, cultura y experiencias interactivas para fomentar el interés en la Lotería Nacional.

El horario en el que el Museo abrirá sus puertas es de las 11:00 a las 19:00 horas del miércoles 18 de noviembre de 2026.

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Asimismo, la Gira Nacional 2026 contempla 12 presentaciones en nueve municipios de seis estados de la República. Luego de la parada en Cuernavaca, el recorrido continuará por Acapulco, Guerrero, los días 21 y 22 de noviembre; Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 25; y Puebla, Puebla, los días 28 y 29.

Para finalizar, en diciembre, el Museo de la Suerte visitará Veracruz, Veracruz; San Pedro Cholula, Puebla; y Córdoba, Veracruz, con el objetivo de seguir acercando a más personas a una experiencia que reúne la historia de Lotería Nacional con nuevas formas de participación y entretenimiento.