Lotería Nacional rinde homenaje a las corredoras de "México Imparable" con billete especial

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 315, una iniciativa que reconoce la trayectoria, el impacto social y la diversidad cultural de las atletas del programa «México Imparable». Para esta edición se pusieron en circulación 2.4 millones de cachitos en todo el territorio nacional. El sorteo se llevará a cabo el martes 18 de agosto de 2026 y ofrecerá un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series, con una bolsa total repartible de 80 millones de pesos.

Durante la ceremonia de develación realizada en el Teatro de Lotería Nacional, la directora general del organismo, Olivia Salomón, subrayó que el distintivo plasma la filosofía del Humanismo Mexicano impulsado por el Gobierno de México al abrir oportunidades de desarrollo deportivo para las juventudes. En su mensaje, la funcionaria enfatizó el valor cualitativo del reconocimiento al señalar que “las verdaderas victorias no terminan al cruzar una meta, comienzan cuando inspiran a una niña o a un niño a creer que también puede alcanzar sus sueños”.

El programa «México Imparable» fue concebido para vincular la actividad física con el turismo y la inclusión comunitaria. La directora del proyecto, Mirna Beatriz de la Cruz, destacó que el movimiento busca visibilizar a los sectores que históricamente han carecido de proyección nacional. Al respecto, afirmó que “ver que esas historias hoy quedan plasmadas en un billete de Lotería Nacional, significa que México voltea a ver a quienes durante mucho tiempo han caminado en silencio”.

El diseño del billete integra el acervo fotográfico de Ana Bustamante, quien recorrió diversas regiones del país para retratar la fuerza atlética en entornos rurales y urbanos. El acto contó con la presencia de la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez, así como de autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, instancias que coincidieron en definir la práctica deportiva como un eje de justicia social y preservación de la identidad nacional.