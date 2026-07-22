Se desmoronan edificios históricos con Sansores en Campeche

Se incrementa el deterioro estructural de los Centros Históricos del estado de Campeche, gobernado por Layda Sansores San Román, quien prácticamente tiene abandonadas estas zonas emblemáticas de la entidad.

Y es que un estudio del Colegio de Ingenieros Civiles identificó 51 inmuebles deteriorados en el Centro Histórico de Carmen, e incluso algunos con riesgo de colapso.

Es por eso que ante la omisión de Sansores, a partir de este diagnóstico se dará paso a una iniciativa de ley para el rescate de los centros históricos en todos los municipios del estado, impulsada desde el Poder Legislativo.

Las principales afectaciones corresponden a techumbres colapsadas, fachadas con desprendimientos y construcciones abandonadas.

Entre los casos más graves se encuentra la Casa del Niño Artillero, inmueble histórico vinculado con la Independencia de México.

El proyecto constará de incentivos fiscales para propietarios de inmuebles históricos, la creación de un Fondo para Rescates y un Consejo de Regeneración Urbana, así como la elaboración de un manual de tipología con criterios de intervención en inmuebles patrimoniales.